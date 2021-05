Prefeitura de SP abre Inscrições para programa de iniciação artística

Abertas as inscrições para os programas de iniciação artística e cultural na capital paulista - (Foto: Keiny Andrade/Folhapress - 12.5.21)

As inscrições para o Programa Vocacional e Iniciação Artística estão abertas a partir desta terça-feira (12). O curso de inciação é direcionado a crianças e adolescentes com idade entre 5 a 14 anos, já o vocacioal é focado nos jovens de 14 anos ou mais.

Os programas são realizados em parceria com a SMC (Secretaria Municipal de Cultura) e SME (Secretaria Municipal de Educação) da cidade de São Paulo e têm como objetivo promover experiências artísticas e pedagógicas por meio das linguagens de artes visuais, dança, literatura, música e teatro.

O PIÁ (Programa de Iniciação Artística) é voltado as crianças e adolescentes dos 5 aos 14 anos. Já o Programa Vocacional é para jovens e adultos com idade a partir de 14 anos. Serão encontros semanais de orientação artística, com a finalidade de promover a ação e a reflexão sobre a prática, a cidadania e a ocupação dos espaços públicos da cidade.

Os Interessados deverão acessar os links dos formularios online do Programa Piá e do Programa Vocacional, indicando qual a atividade que irá cursar e o local mais próximo da residência. São quase 100 polos municipais de incentivo cultural e artístico espalhados pela cidade, entre CEUs (Centros Educacionais Unificados), bibliotecas, teatros, casas de cultura e centros culturais municipais. As atividades iniciam neste mês e vão até novembro deste ano.

As inscrições estarão abertas até as vagas serem preenchidas nos polos municipais da cidade.