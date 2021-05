CPI da Covid ouve ex-secretário Fabio Wajngarten; assista ao vivo

A CPI da Covid no Senado ouve nesta quarta-feira (12) o ex-secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República Fabio Wajngarten.

A comissão, que investiga possíveis omissões e erros do governo Bolsonaro e de chefes do Executivo estaduais e municipais durante a pandemia de covid-19, abre a reunião às 9h para as primeiras deliberações e deve ouvir o ex-secretário a partir de 10h.

Em abril deste ano, Wajngarten concedeu entrevista à revista Veja, na qual afirmou que o Ministério da Saúde teria sido o responsável pelo atraso das vacinas contra a covid-19.

Segundo a reportagem, ele guarda e-­mails, registros telefônicos, cópias de minutas do contrato e ainda afirma ter um rol de testemunhas que podem comprovar suas afirmações.