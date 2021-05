Saúde autoriza abertura de 880 leitos de UTI para a covid-19

O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira (12), no Diário Oficial da União, uma portaria que autoriza a criação de 880 novos leitos hospitalares de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no país para pacientes de covid-19.

De acordo com a portaria, caberá à União a manutenção dos espaços, no valor de R$ 41.952.000 por mês. Onze Estados e o DF (Distrito Federal) receberão recursos para os novos leitos.

Das 880 UTIs em hospitais do país que passam a ser mantidas pela União, 16 são específicas para crianças: 10 no DF e 6 no Rio de Janeiro.

O Estado que recebe o maior número de leitos de UTI é o Rio de Janeiro, com 399. Completam a lista Santa Catarina (123), Minas Gerais (69), São Paulo (66), DF (43), Pernambuco e Espírito Santo (40), Paraíba (32), Mato Grosso (25) e Amazonas (10).

O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Rio, recebe recursos para 213 leitos em suas dependências, no valor de R$ 10.224.000.