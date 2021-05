Está desempregado? Confira 1,3 mil vagas abertas em diversas áreas

Mesmo passando por uma grave crise sanitária, gerada pela pandemia do novo coronavírus, que vem causando graves consequências econômicas, entre elas a taxa de desemprego chegando 14,4%, percentual (14,4 milhões de pessoas), algumas empresas voltaram a contratar.

O R7 falou com algumas empresas e levantou 1,3 mil oportunidades. A maioria na área de tecnologia e possibilita trabalho 100% remoto e outras. Há chances para atuação em diversas regiões do país.

Confira as oportunidades:

MadeiraMadeira



Vagas: 398.

Localização: diferentes cidades do Brasil.

Cargos: analista nas áreas comercial, facilities e logística, cientista de dados, especialista em Front End, designer gráfico e consultor de loja. Há também oportunidades de estágio para as áreas de pessoas & cultura, UX, dados e comprador.



Para mais detalhes e inscrições, acesse o site.



The Bridge

Vagas: 200..

Localização: dentro e fora do país.

Cargos: designer de produtos, community manager (gerente de comunidades e redes sociais) e community manager júnior

Os interessados podem se candidatar no site da startup.

SysMap Solutions

Vagas: 168

Localização: dentro e fora do país no esquema home office.

Cargos: analista de tecnologia, gestão de projetos e engenharia de dados.

Mais informações estão disponíveis no site.

Grupo 3778

Vagas: 120.

Localização: em diversas áreas e estados do país.



Cargos: enfermeiros(as), técnicos(as) de enfermagem, médicos(as) do trabalho, assistentes administrativo e social, consultores(as) STMA, coordenador de operações, médicos(as) emergencista, fonoaudiólogo(a), ginecologista e obstetrícia, nutricionistas, psicólogo(a), técnico(a) de segurança industrial e de meio ambiente administrativo e supervisor de gestão de afastados.

Para se candidatar, basta acessar o site.

Contabilizei



Vagas: 73

Localização: em todo país no esquema home office

Cargos: desenvolvedor de web, analista de negócios, coordenador de sistemas e de planejamento, contábil, vendedor(a) interno e gerente de marketing de performance e aprendiz

Para se candidatar, basta acessar o site.

Pixeon



Vagas: 50

Localização: em todo o país. Maioria das oportunidades é para trabalho remoto.

Cargos nas áreas: pesquisa e desenvolvimento, administrativa, comercial, desenvolvimento humano, organizacional e serviços.

Para os interessados, basta acessar e se cadastrar no site.

UDS Tecnologia



Vagas: 53

Localização: remoto em São Paulo.

Cargos: engenharia de software, análise de sistemas, designer e gestão de projetos.

Salário: de R$ 3 mil até R$ 15 mil.

Para mais detalhes e inscrições, acesse o site.

OmniChat

Vagas: 50

Cargos: nas áreas de tecnologia, produto e marketing.

Localização: em todo o país na modalidade remoto.

Para se candidatar, o profissional deve fazer seu cadastro no site.

Invillia

Vagas: 20

Localização: vagas abertas para profissionais atuarem de forma 100% remota.

Cargos: líder de entrega (Delivery Leader), analistas de tstes, engenheiro de DevOps (desenvolvimento e operações), desenvolvedor de Android, iOS, e Java, nodeJS, PHP, React Native e designer UX/UI



Para mais detalhes e inscrições, acesse o site.

NZN



Localização: oportunidades para trabalho remoto.



Cargos: desenvolvedor(a) front-end (profissional responsável por criar a interface de utilização de uma aplicação web), designer de produtos PL, UI/UX, analistas de gente & gestão sênior e de marketing digital (performance) e assistente de conteúdo para marcas.

Para mais detalhes e inscrições, acesse o site.

KingHost

Localização: vagas são para trabalho remoto

Cargos: coordenação financeira e contábil, analista de marketing (branding e social media), de compras sênior, de infraestrutura de Hosting - Windows e de infraestrutura de Hosting - emails e coordenação de marketing júnior.

Os interessados pelas vagas devem enviar currículo para o email: [email protected]

Divibank

Vagas: 15

Cargos: executivos de vendas sênior, engenheiro(a) de software júnior/pleno/sênior), especialista sênior de crédito e dados e profissionais para as áreas de marketing, finanças e operações (Finance & Biz Ops).



Os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected]

Lalamove



Vagas: 35



Cargos: atendimento, vendas, experiência do cliente, marketing, gestão de pessoas e operações.

Para mais detalhes e inscrições, acesse o site.

Hilab

Localização: em Curitiba.

Cargos: Entre as áreas disponíveis estão vendas, marketing, produção e tecnologia.

Para os interessados, basta acessar e se cadastrar no site.

Pipo Saúde

Vagas: 12

Localização: vagas são para trabalho remoto.

Cargos: analistas de pessoas (people analytics) e de qualidade e treinamento CX, designer de produto, especialista de marketing de produto, executivo de vendas, growth hacker (profissional da área de marketing que cria práticas para o crescimento do seu negócio), supervisor de operações de benefícios em faturamento e de operações de benefícios em movimentação e UX researcher.

Para se candidatar, basta acessar o site.

Teladoc Health



Localização: São Paulo

Cargos: analistas de marketing e de qualidade, desenvolvedor de relacionamento com o cliente (customer success coordinator), contador, analistas de inteligência de negócio sênior, de software pleno (full stack) e de desenvolvimento júnior e profissionais de TI e help desk, além de enfermeiros

Os candidatos podem consultar o descritivo completo das vagas e se candidatar pelo LinkedIn da empresa.

BizCapital

Vagas: 7

Localização: oportunidade presencial no Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Presencial

Cargos: analistas de políticas de cobrança e de relacionamento com o cliente, banco de talentos (modelo remoto e uma delas exclusivo PCD) e consultor de vendas.

Mais informações pelo site.

NOMAH

Vagas: 2

Cargos: engenheiro de software sênior e analista de novos negócios.

Para saber mais sobre os requisitos das vagas e se candidatar, acesse o LinkedIn da empresa.

Grupo Tapps

Vagas: 11

Localização: presencial

Cargos: desenvolvedores (as) de jogos II e III, produtor de jogos, head of growth (profissional da área de marketing que cria práticas para o crescimento do seu negócio), coordenador (a) de designer de games, artista técnico III, líder de tecnologia e inovação, analista de projetos júnior, estagiário (a) de desenvolvedor de jogos, designer de games I e uma vaga temporária para a área de designer de games para sistemas e balanceamento.



Os interessados podem se candidatar no site.

Squid

Vagas: 6

Localização: Os candidatos podem ser de todo o Brasil e as vagas são CLT, com benefícios.

Cargos: Analista de Business Intelligence Jr, Marketing Manager, Sales Key Account Manager (segmento de bebidas), Sales Key Account Manager (segmento de bens consumo) e outras duas para o Banco de Talentos Squid.

Os interessados podem se candidatar no site.

Apto



Vagas: 6

Localização: o colaborador pode optar pelo trabalho remoto, semi-presencial (híbrido) ou presencial na sede da empresa, localizada em São Paulo.

Cargos: na equipe de tecnologia, as posições são para Back-End Developer e Front-end Developer, no time de marketing, a vaga é para Growth & SEO Marketing Analyst. Em Customer, são três posições: Closer (Inside Sales) e B2C Communications & PR Specialist. Também há oportunidade para o cargo de Market Intelligence Specialist.

Os interessados podem se candidatar no site.

Vitta Residencial



Vagas: 50

Localização: em diversas regiões do Estado de São Paulo.

Os interessados em participar dos processos seletivos podem se candidatar no link.

Blu

Vagas: 11

Cargos: para áreas de Marketing de Produto, Tecnologia e Comercial.

Localização: As oportunidades são no regime home office e aceitam candidaturas de todo o Brasil.

Mais informações podem ser encontradas na plataforma da empresa disponível no site.

IHARA

Localização: em todo o Brasil, trabalho em campo com possibilidade de viagens ou mudanças de cidade.

Cargos: agrônomos para fazer parte do time comercial

Prazo para inscrição: até o dia 1º de junho pelo site.

AgileProcess

Vagas: 5

Localização: Trabalho remoto

Cargos: Quality & Assurance Engineer / Enterprise Sales Manager / Mobile Engineer (2) / Process Excellence Coordinator.

Os interessados em trabalhar na empresa, precisam apenas acessar o site e se candidatar.

Intelipost

Vagas: 20

Localização: São Paulo (oportunidade para trabalho remoto e presencial)

Cargos: nas áreas de analista, supervisão e de coordenação de experiência com o cliente, engenheiro de dados, gerente de vendas corporativas, product owner (profissional responsável por maximizar o valor do produto); engenheiro(a) de qualidade, engenheiro de confiabilidade de sites; executivos de contas e estagiário de suporte de sistemas.

Os profissionais interessados podem consultar mais informações e se inscreverem no site.

*Estagiária do R7, sob supervisão de Ulisses De Oliveira da Silva e Márcia Rodrigues