Governo assina contrato para mais 100 milhões de vacinas da Pfizer

O Ministério da Saúde informa que já assinou o contrato com a Pfizer para mais 100 milhões de doses da vacinas contra a covid-19 e aguarda a assinatura do laboratório. O ministro Marcelo Queiroga afirmou em evento nesta terça-feira (11) que 30 milhões de doses serão entregues em setembro e as demais 70 milhões até o final do ano.

"O presidente da República autorizou mais uma compra de 100 milhões de unidades de vacinas da Pfizer", disse Queiroga em solenidade no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Jair Bolsonaro

O governo federal havia assinado em março um primeiro contrato com a Pfizer para aquisição de 100 milhões de doses da vacina da empresa, mesmo com a possibilidade de firmar um acordo com o laboratório ainda no ano passado. Até o momento, o país recebeu cerca de 1,6 milhão de doses do imunizante.