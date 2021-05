Inscrições abertas para concurso de literatura para estudantes

Estudantes a partir do 3º ano do ensino fundamental podem se inscrever até o dia 3 de agosto - (Foto: Rubens Cavallari/Folhapress - 11.5.21)

A coordenadoria pedagógica da SME (Secretaria Municipal de Educação) realizou na última segunda-feira (10), a abertura das inscrições para a inclusão de textos autorais de estudantes para a 3ª edição do livro Antologia de Contos.

Os alunos que cursam do 3º ano do ensino fundamental até último ano do ensino médio em escolas municipais da cidade de São Paulo, terão até o dia 3 de agosto de 2021 para se inscreverem através do formulário online no site.

A iniciativa pretende incentivar a escrita criativa, além de criar condições para o fortalecimento do protagonismo juvenil por meio da produção e divulgação literária.

As produções inscritas deverão estar de acordo com a proposta do regulamento, que estão no site da SME e deverão seguir o gênero literário para cada ano da vida escolar. Sendo:

• 3º ano: criação de um novo final para um conto já existente

• 4º ano: criação de um novo final para um conto já existente

• 5º ano: conto popular

• 6º ano: conto de assombração/mistério

• 7º ano: conto de aventura

• 8º ano: conto popular

• 9º ano: miniconto

• 1º ano do Ensino Médio: miniconto

• 2º e 3º ano do Ensino Médio: conto

• 4º ano do Ensino Médio (curso Normal/Magistério): conto

Até o dia 31 de agosto, será realizada a avaliação dos textos enviados pelos estudantes. Os resultados serão divulgados entre os dias 11 e 31 de outubro de 2021 no site da SME.

Devido à pandemia decorrente da covid-19, ainda não é possível saber data e local para o lançamento presencial do livro.