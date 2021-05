Fundação Lemann promove evento gratuito sobre Educação

Encontro do Conectando Saberes realizado antes da pandemia do covid-19 - (Foto: Divulgação/Fundação Lemann/ Redes Sociais)

A Fundação Lemann em conjunto com a Conectando Saberes realizará na quarta-feira (12) a partir das 18 horas um evento online e gratuito para discutir as prioridades da Educação no país.

O evento está aberto para a inscrição de docentes, gestores escolares, secretários(as) de educação, colaboradores da secretaria e profissionais do terceiro setor.

Para ter acesso à live e receber as informações sobre evento, é necessário se inscrever no site.

A organização ainda não definiu como este evento será disponibilizado aos participantes.

A Conectando Saberes é uma rede de 900 professores espalhados em 89 núcleos de ensino pelo país. Que tem como objetivo fortalecer a profissão ao apoiar uns aos outros, compartilhando aprendizados, desafios e vitórias na construção de uma educação pública de qualidade.

O levantamento realizado pela Conectando Saberes reuniu 9.731 respostas de professores da rede municipal de ensino em 92 cidades brasileiras e mapeou as prioridades da Educação a partir da visão dos docentes.

A pesquisa foi dividida em seis eixos temáticos: participação política; educação na pandemia (ensino remoto e reabertura de escolas); formação de professores; diagnóstico de defasagens e plano de reforço escolar; saúde mental e clima escolar; e adequação e priorização do currículo.

O evento gratuito conta ainda com painéis de discussão sobre a educação no Brasil, como um espaço de diálogo para entender as melhores práticas de colaboração entre professores e secretarias de educação.

Os painéis terão a participação de professores e gestores da Rede Conectando Saberes, do presidente da Undime (União Nacional de Dirigentes da Educação), Luiz Miguel; de Cláudia Costin, diretora-geral do FGV (Fundação Getúlio Vargas) CEIPE(Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais), e da diretora de Educação da Fundação Lemann, Camila Pereira. Participam ainda Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação e João Cêpa, secretário municipal de Educação e Esporte de Caruaru (PE).