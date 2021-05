TJSP cria campanha de combate à violência contra crianças 

O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), em parceria com a SEDUC-SP (Secretaria de Educação do Estado), criou a campanha “Não se cale”. Projeto é realizado virtualmente pelo Centro de Mídias SP que visa o combate à violência contra crianças e adolescentes na capital paulista.

A série de transmissões online iniciou-se em maio e é voltada a formação de professores e equipes escolares. A proposta e incentivar e orientar a denunciar, por parte da sociedade civil, de casos de abuso e violência contra crianças e adolescentes.

A série de programas apresenta o trabalho desenvolvido por juízas, promotores, psicólogos e assistentes sociais, dentro do Fórum Criminal da Barra Funda, com crianças e adolescentes vítimas de violência. São abordados aspectos importantes sobre a identificação de sinais de uma possível situação de violências física, sexual, psicológica e negligência e também como agir de forma correta diante dessa situação e, proceder no encaminhamento aos órgãos de justiça.

As formações também tratam sobre a importância da articulação e do fortalecimento da rede de proteção, destacando o papel da escola, explicando as diferentes formas de violência e orientando os profissionais da educação quanto à postura técnica e ética que mais colabora para diminuir eventuais danos psicológicos no momento da escuta do relato e do sofrimento da criança.

As próximas transmissões online ocorrerão nos dias 24 de maio e 7 de junho no canal desenvolvimento no aplicativo do Centro de Mídias.

Denúncias sobre maus-tratos, violência ou abusos contra crianças e adolescentes podem ser feitas gratuitamente pelo número de telefone 100, por qualquer cidadão, de forma anônima. O serviço funciona diariamente em todo o país, das 8 às 22 horas, inclusive em finais de semana e feriados.