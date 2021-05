CPI da Covid ouve presidente da Anvisa nesta terça; assista ao vivo

A CPI da Covid, instalada no Senado Federal, inicia sua segunda semana de depoimentos nesta terça-feira (11) recebendo o diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres.

A comissão investiga possíveis omissões e ações questionáveis do governo do presidente Jair Bolsonaro e desvio de verbas de Estados e municípios no enfrentamento à pandemia de covid-19. Ele deveria ter falado na semana passada, na quinta-feira (6), mas sua participação foi adiada porque o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no mesmo dia, demorou mais do que o esperado.

Barra Torres deve ser questionado em relação à aprovação das vacinas, responsabilidade da Anvisa, o que fez a agência ser alvo de ações no STF (Supremo Tribunal Federal) e pressão de governadores pela reprovação do imunizante russo Sputnik V.

A Anvisa também tem o dever de avaliar a segurança e eficácia de possíveis medicamentos contra a covid-19, o que também deve ser lembrado pelos senadores.