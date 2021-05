BC vê evolução mais positiva do que a esperada na economia brasileira

A ata do Copom (Comitê de Política Monetária) divulgada nesta terça-feira (11) pelo BC (Banco Central), aponta uma evolução mais positiva do que a esperada da economia brasileira, mesmo com a intensidade da segunda onda da pandemia gerada pela covid-19.

Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes mostram uma evolução mais positiva do que o esperado, apesar de a intensidade da segunda onda da pandemia estar maior do que o antecipado. Prospectivamente, a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia ainda permanece acima da usual, mas aos poucos deve ir retornando à normalidade.