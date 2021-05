Ex-faxineiro passa em medicina usando método de memorização

Bruno Eulálio Santos, 22 anos, é natural de Ressaca, Minas Gerais. Ele foi aprovado no curso de medicina em três universidades públicas do país com o Sisu 2020 (Sistema de Seleção Unificada) — na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e na USP (Universidade de São Paulo).

Moradora do Capão Redondo, filha de zelador é aprovada em medicina

O ex-faxineiro conta como o método de memorização pelos flash cards o ajudou a vencer nos estudos, mesmo trabalhando em tempo integral. Bruno soube aliar a criatividade com a falta de tempo para alcançar o seu objetivo.

O jovem decidiu usar os cartões para conseguir memorizar e revisar as matérias nas folgas do trabalho e na condução.

Aprovados em 1º lugar na USP e UFMG dão dicas para o Enem

Estudante de escola pública, Bruno trabalhava em um lava-rápido em Ressaca (MG), quando surgiu a oportunidade de morar em Balneário Camboriú (SC). Ele foi trabalhar como ajudante geral na área da faxina de um hospital particular na cidade. Ali descobriu que gostaria de trabalhar na área da saúde e começou a estudar para cursar medicina.

Foram mais de 1.300 flash cards criados - (Foto: Divulgação/Arquivo pessoal)

Ele aprimou um método já conhecido por muitos estudantes, os flash cards. Um cartão com informações de ambos os lados, que deve ser usado como auxílio no processo de memorização. Bruno criou mais de 1.300 cartas com perguntas direcionadas para lembrar o conteúdo estudado de acordo com o seu cronograma de estudo.

Estudantes criam ferramenta para ajudar a vacinação contra covid

Em cada bloco de cartas, no formato adaptado para carregar dentro do bolso da calça, tinha recomendações práticas para o momento da prova, frases de incentivo, como também a indicação da semana de estudo.

"Eu sabia que não seria uma missão fácil, pois o meu trabalho exigia muito do meu tempo e para que eu pudesse ter mais conteúdo nos meus cartões", conta. "Ingressei em um cursinho popular online e passei a incluir as revisões nos flash cards", explica Bruno.

A sua rotina de estudo com os cartões era variada. Bruno conta que não seguia um padrão de horas de estudos por conta de sua rotina. “Eu não recomendo para ninguém essa dupla jornada de estudos e de trabalho, por vezes, assistia as aulas gravadas do cursinho porque não conseguia acompanhar, devido ao dia a dia no hospital".

Os cartões reuniam conteúdo de todas as disciplinas. As revisões eram feitas no percurso do trajeto entre a casa e o hospital. Segundo o estudante, ele não ultrapassava as 7 horas de estudos diários. "Em casa eu estudava todos os dias quando eu chegava do trabalho e também enquanto estava no ônibus".

Bruno explica que quando terminou o contrato com o hospital, em março do ano passado, ele conseguiu se dedicar integralmente à faculdade de medicina com a ajuda da irmã. "Resolvi focar nos estudos e tive mais tempo para trabalhar a mente. E isso me ajudou a conquistar o meu objetivo." Bruno optou por cursar medicina na UFSC.

*Estagiário sob supervisão de Karla Dunder

R7 faz um roteiro com t\u00e9cnicas de estudos para ajudar a organizar a rotina de estudos e ajudar no rendimento. Confira:","content":null,"position":0},{"width":626,"height":352,"url":"https://img.r7.com/images/garota-estudando-12082020121143001","author":"Freepik","subtitle":"Resumos e fichas de estudo - enquanto estiver estudando, dedique um tempo para organizar as ideias, separar as informa\u00e7\u00f5es principais e anotar. Vale colocar em um arquivo, em fichas, post it ou escrever. O resumo pode ser feito para todas as mat\u00e9rias ajuda a memorizar o conte\u00fado assim como serve de refer\u00eancia para uma revis\u00e3o futuro","content":"Garota estudando.","position":1},{"width":867,"height":611,"url":"https://img.r7.com/images/mapa-mental-23102020151020481","author":"Rawpixel","subtitle":"Mapa mental - pegue uma ideia e coloque no centro de um papel e coloque no formato paisagem. A partir dessa palavra central \u00e9 poss\u00edvel criar caminhos ou ramos, que montam um diagrama. O ideal \u00e9 fazer a m\u00e3o. Utilize cores, setas e desenhos \u2014 esses elementos ajudam a associar os assuntos e lembrar deles posteriormente.Use palavras-chave curtas para montar o fluxo do seu mapa e liga com linhas. Simples e pr\u00e1tico, auxilia na memoriza\u00e7\u00e3o dos assuntos","content":null,"position":2},{"width":626,"height":417,"url":"https://img.r7.com/images/garota-estudando-12082020155810142","author":"Freepik","subtitle":"Autoexplica\u00e7\u00e3o - A melhor forma de aprender \u00e9 ensinando \u00e9 uma m\u00e1xima que vale nesse m\u00e9todo. Ap\u00f3s o resumo, vale a pena explicar o assunto em voz alta, como se estivesse em uma sala de aula imagin\u00e1ria. A autoexplica\u00e7\u00e3o, ajuda a trabalhar a mem\u00f3ria e o racioc\u00ednio, o estudante consegue construir uma linha de pensamento n\u00e3o apenas sobre o tema apresentado como aos assuntos conectados a ele ","content":"Garota estudando.","position":3},{"width":626,"height":417,"url":"https://img.r7.com/images/garoto-estudando-quimica-12082020203848543","author":"Freepik","subtitle":"Mnem\u00f4nica - O nome assusta, as o m\u00e9todo \u00e9 muito utilizado por muitos estudantes. Lembra daquela m\u00fasica engra\u00e7ada que o professor cantou na sala de aula? Ou uma frase para ajudar a decorar uma f\u00f3rmula? Essa \u00e9 a l\u00f3gica deste m\u00e9todo. Comum nas disciplinas de exatas e biol\u00f3gicas. Vale pensar em siglas em que cada letra lembre uma palavra ou um conceito. Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel montar frases que possam ser associadas a uma ordem ou formular frases em que cada inicial fa\u00e7a refer\u00eancia a assuntos dentro de um tema em comum, como por exemplo: Ana Tinha Cal\u00e7a Grande, para Adenina, Timina, Guanina e Citosina.

","content":"Garoto estudando qu\u00edmica.","position":4},{"width":626,"height":417,"url":"https://img.r7.com/images/garoto-estudando-18082020105944075","author":"Freepik","subtitle":"Pomodoro - Parece marca de molho de tomate, mas essa t\u00e9cnica foi desenvolvida por um italiano como m\u00e9todo para a gest\u00e3o de tempo. Ideal para quem gosta de deixar para estudar depois ou para quem est\u00e1 muito cansado ou anisoso e n\u00e3o consegue se concentrar. O m\u00e9todo tem duas horas de dura\u00e7\u00e3o. O estudante deve estudar 25 minutos e descansar 5. Assim at\u00e9 que complete 2 horas. Como recompensa: meia-hora de descanso","content":"Garo","position":5},{"width":1920,"height":1280,"url":"https://img.r7.com/images/lapis-apontador-escola-aula-estudo-20082020160432040","author":"Pixabay","subtitle":"Intercalar mat\u00e9rias - Estudar em um s\u00f3 dia uma mat\u00e9ria dif\u00edcil n\u00e3o vai ajudar a entender melhor. O ideal alternar as disciplinas durante o per\u00edodo de estudo, o que ajuda o c\u00e9rebro a processar as informa\u00e7\u00f5es e a fixar melhor o conte\u00fado. Entre o estudo de um assunto e outro vale ter um curto per\u00edodo de descanso","content":null,"position":6},{"width":900,"height":325,"url":"https://img.r7.com/images/estudante-25092020184609382","author":"Divulga\u00e7\u00e3o","subtitle":" Testes pr\u00e1ticos - Ler, escrever e fazer exerc\u00edcios, e, se poss\u00edvel, refazer provas de anos anteriores. Essa \u00e9 uma \u00f3tima pr\u00e1tica para treinar para um vestibular espec\u00edfico ou mesmo o Enem (Exame Nacional do Ensino M\u00e9dio). Fazer simulados ajudam a calcular o tempo, a conhecer o tipo de prova e at\u00e9 mesmo os assuntos que costumam ser pedidos","content":null,"position":7}]" data-article-gallery-url="" style="clear:both;">