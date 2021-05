Morador de Nova Brasilândia possivelmente perde bilhete da Mega Sena e deixa de ganhar 37 milhões de reais

Um senhor morador do município de Nova Brasilândia supostamente perdeu o seu bilhete premiado no valor de 37 milhões. Segundo ele, suas apostas sempre foram feitas com os mesmos números e por isso têm quase 100% de chance dele ser o premiado, além das câmeras de segurança da lotérica terem filmado ele fazendo a aposta dias antes do sorteio ser realizado.

Imagem do jogo feito no dia 06 de abril confirmando os mesmo números do último jogo premiado.

Ele contou que após ter feito a aposta, foi comer um lanche e a seguir foi colher café, com probabilidade de ter perdido o mesmo no caminho.

O dono do bilhete perdido, é um senhor muito simples, sitiante e pode correr o risco de alguém mal intencionado tentar achar o bilhete.

A lotérica informou que o ganhador ainda não foi receber o prêmio