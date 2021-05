Instituto oferece bolsa de até 100% na Universidade de Ohio

Estão abertas as inscrições para o programa de bolsas do LAIOB (Latin America Institute of Business), que levará profissionais para uma imersão de duas semanas na Universidade de Ohio nos Estados Unidos. Para fazer a inscrição, os candidatos precisam ter 18 anos ou mais e ter nível intermediário ou avançado de inglês. Todo o processo deve ser feito pelo site até o dia 20 de junho.

Para esta edição, serão oferecidas bolsas de 30%, 50%, 70% e 100% em cursos como Gestão Estratégica de Marketing, Administração e Liderança, Finanças Corporativas e Gestão de Projetos. Além do valor dos cursos, as bolsas cobrem custos com translado terrestre, alimentação, acomodação e jantar de formatura.

Os aprovados no processo de seleção participarão de um programa executivo de 64 horas, que incluirá também aulas de aperfeiçoamento de Inglês para Negócios e visitas a grandes empresas da região. O curso será realizado em julho de 2022.

As etapas da seleção, realizadas em parceria com a Fundação Estudar, incluem análise do formulário de aplicação preenchido em inglês e entrevistas com os recrutadores do LAIOB. Durante a seleção, serão avaliados critérios como trajetória profissional, histórico acadêmico e experiências pessoais.

Serviço

LAIOB Experience – Ohio University Julho/2022

Inscrições até 20/6

Resultado final: 12/7

Mais informações no link