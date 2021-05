Estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes em SP

O programa StarTi em parceria com a Fundação Paulistana da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo com o IOS (Instituto da Oportunidade Social) abre as inscrições para jovens de 15 a 29 anos e pessoas com deficiência a partir de 16 anos para se inscreverem gratuitamente nos cursos profissionalizantes através do site do IOS até o dia 24 de maio.

Para se inscrever é necessário comprovar residência no município de São Paulo e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Os documentos obrigatórios no ato da inscrição são, RG e CPF do aluno, CPF dos pais ou responsáveis, comprovante de escolaridade e de residência, sendo obrigatório a apresentação das três contas (água, luz e telefone). Também é necessário o comprovante de renda de todos os moradores da residência. Pessoas com deficiência precisam ter acima de 16 anos e devem apresentar laudo médico atualizado, além da documentação exigida.

O IOS (Instituto da Oportunidade Social) é responsável pela formação profissional dos alunos, incluindo o conteúdo programático das aulas e orientação para a busca pelo primeiro emprego, por meio do Programa IOS de Oportunidades. Além disso, os participantes trabalharão suas habilidades socioemocionais, conhecidas como "soft skills", tais como criatividade, inovação e atitude empreendedora, de modo a impulsionar a geração de renda e inserção no mundo do trabalho.

Programa IOS de Oportunidades

Ao final dos cursos, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras da organização. Ao longo dos 23 anos de trajetória, o IOS já formou mais de 39 mil profissionais para os setores de tecnologia da informação, administração, RH e atendimento ao varejo, ampliando a renda dessas famílias em cerca de 49%.

Unidades do IOS

• Santana (Sede do IOS) | Av. Gal. Ataliba Leonel, 245

• Jardim Ângela (Sociedade Santos Mártires) | Rua Luís Baldinato, 09

• Santo Amaro (NURAP) | R. Coronel Luís Barroso, 455

Central de Atendimento - WhatsApp: (11) 97343 9010