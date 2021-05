Unicamp divulga data para pedido de isenção do vestibular 2022 

A Comvest (Comissão Permanente Para os Vestibulares) vai abrir as inscrições para o programa de isenção da taxa de Inscrição para o vestibular Unicamp 2022 (Universidade Estadual de Campinas) e modalidade Enem-Unicamp, caso haja, no próximo dia 24 de maio. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site até o dia 15 de junho.

Os candidatos ao programa de isenção de taxa poderão se inscrever unicamente em uma das três modalidades:

Modalidade I – Candidatos de baixa renda. A renda per capita deverá ser correspondente a um salário-mínimo e meio mensal por morador, de acordo com o valor vigente na data de publicação do edital. Serão ofertadas 6.680 isenções nesta modalidade.

Modalidade II – Candidatos funcionários da Unicamp ou Funcamp. Comprovar condição de funcionário da Unicamp/Funcamp(Fundação de Desenvolvimento da Unicamp). Serão disponibilizados um número ilimitado de isenções nesta modalidade. Não serão contemplados, estagiários, bolsistas e filhos de funcionários.

Modalidade III – Requerente aos cursos de licenciatura e tecnologia em período noturno. O participante deverá ser candidato aos cursos de licenciatura ou tecnologia do período noturno. O número de isenções nesta modalidade é ilimitado.

Os cursos de licenciatura e de tecnologia em período noturno que fazem parte do programa de isenção da taxa são: licenciaturas em ciências biológicas, letras, química/física (Integrada), matemática, pedagogia, física e os cursos de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e em saneamento ambiental.

Para todas as modalidades de isenção é obrigatório o candidato já ter concluído ou concluir o ensino médio até o final do ano letivo de 2021.