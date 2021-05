Estudo revela quais são as raças de cães mais agressivas

Quem nunca passou por algum cão na rua e, mesmo do lado de dentro de alguma casa, ele começou a latir e rosnar? O mesmo pode acontecer quando um desconhecido entra na casa de amigos ou familiares que tenham um cachorro de estimação.



Pesquisadores da Universidade de Helsinque, na Finlândia, fizeram um estudo de 9.000 cães de 23 raças diferentes para entender em quais animais esse tipo de comportamento pode ser mais comum. A pesquisa foi publicada na segunda-feira (3), na revista Nature.

Os resultados mostraram que três raças em especial são as mais agressivas: Rough Collie, Poodle e Schnauzer, respectivamente. No outro extremo, as classificadas como mais calmas são Golden Retriever e Labrador Retriever.



De acordo com os cientistas, em uma comparação entre um Rough Collie e um Labrador Retriever, a probabilidade da primeira raça ser mais agressiva do que a segunda é de 5,44 vezes.

O estudo revelou também que cachorros machos, menores e mais velhos são os que têm maior probabilidade de se comportar com agressividade quando entram em contato com humanos.



Os pesquisadores verificaram que a experiência dos donos em cuidar de pets influencia no comportamento dos animais de estimação, uma vez que os cães que possuem pais de primeira viagem são propensos a ser mais agressivos.

Além disso, o estudo indicou também que cachorros que passam mais tempo na companhia de outros caninos tendem a ser menos agressivos do que aqueles que ficam a maior parte do dia tendo contado apenas com humanos em casa.



O medo que os cães sentem em relação a diversas situações cotidianas também pode ser um fator determinante nos níveis de agressividade dele, assim como, nos mais velhos, dores causadas por doenças relacionadas à idade também podem influenciar alguns comportamentos mais agressivos.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Fábio Fleury