Brasília: Bolsonaro lidera comboio de motociclistas no Dia das Mães

O presidente Jair Bolsonaro reuniu centenas de motociclistas para um passeio em Brasília, na manhã deste domingo (9). O chefe do Executivo recebeu os apoiadores no Palácio do Alvorada e liderou o comboio. Durante a semana, Bolsonaro afirmou que esperava mais de 1.000 motociclistas no ato político e que "todo mundo tem o direito de ir e vir". O ato ocorre em meio ao período mais turbulento de sua gestão, em função da à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid do Senado. Irritado, o presidente tem atacado parlamentares.