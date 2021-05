Seminário debate desafios da educação em plataformas digitais

Com o distanciamento social provocado pela pandemia de covid-19, a implementação de plataformas educacionais digitais se tornou uma necessidade. No entanto, mesmo com o desenvolvimento da tecnologia, muitos são os desafios a serem superados por gestores, professores, pais e alunos.

O assunto é o tema do seminário "Os Desafios do Uso de Plataformas Digitais na Educação no Brasil", que acontece nos dias 10, 12 e 14, das 16h às 18h, e é promovido pelo CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil).

O intuito é debater o cenário atual com o uso dessas plataformas na educação do país, partindo de três vertentes: o acesso à infraestrutura TIC, os impactos para o ensino e o potencial para inovação orientada pela demanda.

Todos as mesas serão transmitidas ao vivo, com legenda, pelo canal do NIC.br no Youtube e terão duas horas de duração. Estarão reunidos representantes da comunidade científica e tecnológica, terceiro setor, setor empresarial, governo e especialistas de renome.

No primeiro dia do evento, o tema central será "O desafio estrutural do acesso de qualidade nas escolas e domicílios e as possibilidades de emprego das plataformas emergentes". O objetivo será falar não só de infraestrutura nas instituições educacionais, mas também refletir sobre a contribuição que o uso de plataformas digitais pode oferecer neste cenário de agravamento da pandemia.

No dia 12 será a vez de falar sobre "Plataformização da educação, impactos no ensino e a proteção de direitos". Os convidados discutirão o avanço da adoção de plataformas privadas e o que isso pode trazer de desdobramentos em termos de privacidade, controle da produção de conhecimento científico e inovação, exploração de dados e hábitos de pesquisa de milhões de estudantes.

Já no dia 14, o debate terá como tema "Educação e tecnologia: desafios do fomento à inovação e a independência tecnológica", sobre os desafios de se criar um setor de desenvolvimento de soluções tecnológicas que contribua com ensino produtivo e inovador, ao mesmo tempo em que seja possível proteger a autonomia tecnológica e de dados brasileira.