Brasília: Bolsonaro reúne centenas de motociclistas em carreata

Centenas de motoristas participaram do comboio com o presidente e percorreram Brasília - (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro reuniu centenas de motociclistas para um ato passeio em Brasília na manhã deste domingo (9). O chefe do Executivo recebeu os apoiadores no Palácio do Alvorada e liderou o comboio. Durante a semana, Bolsonaro afirmou que esperava mais de 1.000 motociclistas no ato político e que "todo mundo tem o direito de ir e vir".

"Talvez no domingo, não está certo, mas estou convidando os motociclistas para 9h aqui a gente dar uma volta em Brasília. Vai juntar mais de 500, estou achando. A gente não vai estar indo para comunidade porque eu acredito que mais de 1.000 motos vão se fazer presentes. Estou muito feliz. Pessoal quer me acompanhar em um passeio. Todo mundo tem o direito de ir e vir", disse o presidente na última terça-feira em sua tradicional conversa matutina com apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada.

O ato ocorre em meio ao período mais turbulenta da gestão Bolsonaro, em função da à CPI (Comissão Parlamentar de Inquéritp) da Covid do Senado. Irritado, o presidente tem atacado os senadores, como na última quinta-feira durante live semanal e na sexta, em postagem em rede social.

Na última semana, foram ouvidos os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, que relataram a pressão do governo federal em adotar o tratamento precoce contra a covid-19, com uso de remédios sem comprovação científica, como hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina. Também nesta semana foi colhido o depoimento do atual titular da pasta, Marcelo Queiroga.

O presidente citou o direito de ir e vir em alusão às medidas de isolamento social promovidas por governadores e prefeitos. Na semana passada, ele ameaçou baixar um decreto para impedir as decisões sobre quarentena e lockdowns de governos regionais.

Dia das Mães

Para celebrar o Dia das Mães, antes da carreata, o presidente postou uma foto com sua mãe, Olinda Bolsonaro. "Feliz Dia das Mães. Obrigada Sra. Olinda", escreveu o presidente.

Veja imagens do comboio