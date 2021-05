Dicas para conquistar uma vaga de emprego online na pandemia

No cenário da pandemia, o mercado de trabalho passou por muitas mudanças, o modo de contratação de muitas empresas mudou radicalmente. Antes era costume as pessoas entregarem os currículos pessoalmente aos responsáveis das empresas, chegando até a ter uma parte da seleção feita no mesmo momento.

Diante da covid-19, com mais tempo em casa, o trabalho remoto se tornou uma forma segura e empresas recorreram a ela para manter os funcionários, muita gente que entrou depois teve o processo de seleção totalmente virtual.

As redes sociais, por exemplo, viram febre na busca por emprego. Ter um bom perfil no Facebook e Linkedin se tornaram formas relevantes e conquistaram um campo maior de captação de olhares dos empregadores.

Ampliaram os treinamentos online e gratuitos com orientações que auxiliam os candidatos nesse processo. Iniciar ou desenvolver sua carreira pode fazer gerar ainda mais dúvidas sobre como se destacar para conseguir a tão sonhada vaga de emprego.

Estabele\u00e7a um di\u00e1logo mais interativo, participando ativamente da conversa. Al\u00e9m de responder \u00e0s perguntas dos entrevistadores, se houver oportunidade, assuma o protagonismo na entrevista e fale proativamente algo sobre si ou fa\u00e7a perguntas relevantes. Mas lembre-se de estabelecer uma comunica\u00e7\u00e3o tranquila, objetiva e clara, respeitando o momento de fala da outra pessoa.



Networking ajuda na sua recolocação

Networking vem de dois termos em inglês, net (rede) e working (trabalhar). Muita gente confunde ou não entende o conceito de networking. Segundo o professor do curso online gratuito "Networking: Mitos e Verdades em Gestão de Carreiras" da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Marcos Minoru Nakatsugawa, é comum confundir o conceito de "pedir emprego" com "obter vantagem profissional".

Pessoas confundem o networking exatamente por causa desse conceito equivocado. Define-se networking como o uso proativo de uma rede de relacionamentos humanos, trabalhar uma rede de relacionamentos. O homem é um ser relacional, que nasce para se relacionar. Em torno disso é que o networking se constrói. Ao praticar o networking, você pode inclusive se surpreender, beneficiando outra pessoa, antes mesmo de se beneficiar. Marcos Minoru Nakatsugawa, professor assistente (especialista) de graduação e pós-graduação na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP)

Como fazer networking na pandemia?

O especialista constata que a pandemia e o isolamento social causado por ela não prejudicaram o networking, pelo contrário. "As pessoas estão mais disponíveis em casa. Ficam conectadas a maior parte de seu tempo, o que facilita ver e responder a uma mensagem, por exemplo.

Fazer networking se tornou mais prático, visto que não é preciso se deslocar ou participar de reuniões ou eventos presenciais, para conhecer e interagir com as pessoas. Fazer conexões no LinkedIn é algo que não necessita de contato pessoal. O segredo está em como nutrir essa rede de relacionamentos".

Confira cursos e treinamentos on-line e gratuitos

Para ajudar quem busca encontrar emprego ou quer mudar de carreira o Google está lançando uma nova etapa do seu programa de treinamento gratuito Cresça com o Google. O "Jornada de Carreiras" reúne conteúdos exclusivos produzidos por especialistas de recrutamento do Google e inclui dicas e boas práticas para quem busca iniciar ou desenvolver sua carreira.

O treinamento é aberto e composto por dicas valiosas de como montar um currículo de modo adequado, se preparar para obter um bom desempenho nas entrevistas e a importância da autoconfiança como motor para melhores resultados. Para se inscrever e ter acesso a mais treinamentos, basta acessar o site do Google.

A FECAP (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) está com inscriçoes abertas para o curso on-line gratuito "Networking: Mitos e Verdades em Gestão de Carreiras". No curso, o(a) aluno(a) tem a oportunidade de aprender as bases conceituais e práticas de um assunto bastante discutido, mas pouco compreendido de verdade: o networking.

O professor abordará a importância do networking e esclarecerá as principais dúvidas em relação ao que é se relacionar de modo correto, tanto do ponto de vista pessoal, como profissional. Alguns mitos serão derrubados, com exemplos práticos que auxiliarão os que assistirem ao curso a se prepararem à prática do networking de modo efetivo.

O curso tem carga horária de 3 horas/aula e emite certificado de conclusão, se o aluno obtiver aproveitamento mínimo em uma prova on-line. As inscrições ocorrem no site da FECAP.

*Estagiária do R7, sob supervisão de Ana Vinhas