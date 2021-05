Foguete chinês deve cair no oceano Índico, perto da Austrália

Após alguns dias de expectativa, os astrônomos concluíram que o foguete Longa Marcha 5B da China, que está em queda livre após concluir a missão de colocar em órbita um módulo de uma futura estação espacial chinesa, deve finalmente fazer a reentrada na atmosfera terrestre no fim da noite deste sábado (8), por volta das 23h38, no horário de Brasília.

Segundo os cálculos, o objeto deve cair em algum local próximo ao oeste da Austrália. A única cidade grande na região é Perth, a quarta maior do país, com cerca de 1,65 milhão de habitantes, mas de acordo com o astrônomo brasileiro Cristóvão Jacques, a tendência é que o foguete caia no oceano Índico. Outra opção é o grande deserto australiano.

Ele explicou que não se sabe se o foguete vai ser destruído durante a reentrada, "Nao é possivel calcular quanto de massa vai chegar ao chao porque ele está rodando e descontrolado", explicou Jacques. Juntamente com outros astrônomos brasileiros, ele fará uma live no YouTube sobre a queda do foguete a partir das 23h.

O empresário mineiro é dono do observatório Sonear, na cidade de Oliveira (MG), que faz parte da REA - Rede de Astronomia Observacional e da Bramon - Rede Brasileira de Observação de Meteoros. Segundo ele , dezenas de astrônomos brasileiros já estavam preparados para acompanhar a queda, caso acontecesse em território nacional.

"Se fosse cair no Brasil, teríamos 350 câmeras da Rede Clima ao Vivo è da rede da Bramon para cobrir um eventual reentrada. Com as últimas informações, vamos acompanhar por sites especializados neste tipo de acompanhamento e informando ao pessoal da live", explica.