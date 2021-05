Será realizada neste sábado a 2ª fase do vestibular da Unesp

35 mil candidatos foram aprovados para a 2ª fase do vestibular que ocorre neste sábado (8) - (Foto: Igor do Vale/Folhapress - 3.5.21)

Neste sábado (8), ocorre a segunda fase do vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) para os 35 mil candidatos aprovados na primeira etapa. Os estudantes terão das 14h às 19h para realizarem a prova.

A segunda fase será composta por uma redação e 60 questões objetivas, sendo 20 questões para cada área de conhecimento como Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

Serão seguidos todos os protocolos de prevenção à covid-1 como a entrada dos candidatos em turmas escalonadas, a utilização de salas com ocupação parcial para assegurar distanciamento social, uso de álcool em gel e a higienização dos espaços físicos.

A aplicação das provas de habilidades para os cursos da FAAC/Bauru (Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design) será feita no dia 15 de maio. Os candidatos podem consultar o local de prova no site da Vunesp.

A Vunesp (Vestibular da Universidade Estadual Paulista), é a fundação responsável pela aplicação do exame. Conforme o edital já publicado, a oferta total da Unesp para o Vestibular 2021 é de 7.630 vagas distribuídas em 23 cidades paulistas. Assim, no total, são 184 opções de entrada em cursos de graduação da universidade.

Segundo a Vunesp, as vagas seguem a seguinte distribuição: 3801 vagas do SU (Sistema Universal) e 3829 vagas do SRVEBP (Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública). A Unesp ainda não informou uma nova data para a divulgação do resultado final do processo seletivo.

*Estagiário sob supervisão de Karla Dunder