Mortes no Rio, CPI e despedia a Paulo Gustavo marcam semana 

Após operação policial na comunidade do Jacarezinho que resultou em 25 mortes e teve repercussão internacional, o procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou ao governo do Rio de Janeiro esclarecimentos sobre a ação em cinco dias úteis. Também no Rio, a morte do humorista Paulo Gustavo, aos 42 anos por complicações da covid-19, provocou comoção tm todo o país. Em Brasília, os trabalhos da CPI da Covid no Senado começou com depoimentos de dois ex-ministros e do atual ministro da Saúde. Veja esses e outros fatos que marcaram a semana nas fotos a seguir

Operação da Polícia Civil deixou 25 pessoas mortas em um tiroteio na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio, nesta quinta-feira (6). Entre eles está um policial civil da DCOD (Delegacia de Combate às Drogas) atingido na cabeça. A ação que durou cerca de oito horas deixou outros três agentes feridos. Além disso, duas pessoas foram vítimas de balas perdidas na altura da estação de Triagem do Metrô Rio, que fica próxima ao local

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu ao procurador-geral da República, Augusto Aras, uma investigação sobre operação policial contra traficantes de drogas na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que deixou 25 pessoas mortas, incluindo um policial. Fachin viu indícios de "execução arbitrária" no episódio. O plenário do STF determinou no ano passado a suspensão das operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia, referendando liminar proferida por Fachin.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, e a outras autoridades e órgãos estaduais que esclareçam em cinco dias úteis as circunstâncias da operação policial realizada na comunidade do Jacarezinho que resultou em 25 mortes.

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou nesta quinta-feira (6) o vereador Dr. Jairinho (Jairo Souza Santos Junior) e a mulher dele, Monique Medeiros, por homicídio triplamente qualificado e tortura ao menino Henry Borel, morto na noite de 8 de março no apartamento onde morava com o casal na zona oeste do Rio. A denúncia foi feita pelo promotor Marcos Kac com base no inquérito concluído pela Polícia Civil. O casal também foi denunciado por coação e fraude processual. Monique e Jairinho estão presos

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, nesta terça-feira (4), no Rio de Janeiro, por complicações da covid-19. O artista estava internado desde o último dia 13 de março em um hospital particular na capital fluminense. Na última segunda-feira (3), o humorista, que estava intubado desde o dia 21 de março, apresentou piora significativa nos sinais vitais após identificação de uma embolia, que afetou, entre outras coisas, o sistema nervoso central

Na noite de terça-feira (4), diante do agravamento da situação, o quadro clínico ficou irreversível. A informação da morte foi confirmada por meio de comunicado oficial divulgado pela assessoria de imprensa de Paulo. Na quinta-feira (6), familiares e amigos mais próximos se despediram do ator em velório realizado no Rio de Janeiro

Em suas primeiras palavras na CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta aproveitou para fazer uma retrospectiva da chegada do novo coronavírus ao Brasil e as respectivas ações do ministério sob sua gestão para enfrentar a covid-19. Na fala inicial, Mandetta buscou enfatizar uma atuação integrada entre os Poderes e os entes federativos quando a pasta da Saúde estava sob seu comando. "Defesa intransigente da vida, SUS como meio para atingir, e a ciência como elemento de decisão. Esses foram os três pilares", disse

O ex-ministro da Saúde Nelson Teich afirmou em sua fala inicial nesta quarta-feira (5), na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid, que deixou o governo ao perceber que não teria autonomia no cargo. Ele declarou que foi pressionado a estender a utilização do medicamento cloroquina a pacientes com casos leves e moderados de covid-19. "Minha convicção pessoal era de que não havia evidência para liberá-lo, mas havia uma visão diferente por parte do presidente [Jair Bolsonaro]."Ele afirmou que não autorizou nem a fabricação nem a distribuição da cloroquina

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quinta-feira (6) durante seu depoimento na CPI da Covid que é pessoalmente contra a quebra de patentes das vacinas contra a covid-19. A medida, que tiraria o direito intelectual das fabricantes sobre as vacinas, poderia facilitar a produção das doses, ao permitir a transferência de tecnologia sem contrapartida financeira.

A Câmara aprovou nesta terça-feira (4) o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional. A votação foi simbólica e os deputados vão avaliar agora os destaques - sugestões de propostas que podem mudar o teor da proposta. A medida agorá irá ao Senado, para análise e revisão. A Lei de Segurança Nacional tem sido usada de formas recorrentes pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para investigar opositores e críticos. O projeto aprovado há pouco é intitulado "Lei do Estado Democrático" e traz como pressupostos, entre outros pontos, instituir o crime de golpe de Estado, inexistente na legislação atual nestes termos

Roger Abdelmassih, ex-médico que cumpre pena de 173 anos de prisão por abuso sexual de pacientes, deixou na tarde desta quinta-feira (6) o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, no Carandiru, zona norte de São Paulo, para cumprir pena no regime domiciliar. Uma decisão judicial voltou a permitir, na quarta-feira (5), que o detento fosse para casa pela piora em seu estado de saúde e por se tratar de grupo de risco para covid-19

Bruno Covas (PSDB) se licenciou por 30 dias do cargo de prefeito de São Paulo na segunda-feira (3), para se dedicar ao tratamento de um câncer, que vem combatendo desde 2019. Ricardo Nunes, vice-prefeito, assumiu a função. Covas chegou a ser internado na UTI e intubado, mas voltou ao quarto ainda na terça-feira (4). Na quinta, teve um sangramento no estômago e passou por radioterapia. Não há previsão de alta

Idosos de 60 a 62 anos fizeram fila para serem imunizados na cidade de São Paulo na quinta-feira (5) com as primeiras 135,7 mil doses da vacina da Pfizer. O primeiro lote do imunizante da farmacêutica americana chegou à cidade no dia 4 de maio. A vacina oferece mais de 95% de proteção contra infecção, internação e morte pela doença, de acordo com um estudo publicado

O MEC (Ministério da Educação) abriu o processo de inscrições para as vagas remanescentes do Prouni (Programa Universidade para Todos) que oferece bolsas de estudos para estudantes de baixa renda que pretendem estudar em uma instituição privada. Os resultados foram divulgados na sexta-feira (7)

Os estudantes interessados em participar da edição de 2021 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) têm entre os dias 17 e 28 de maio para pedir a isenção da taxa de inscrição. Aqueles que se inscreveram no Enem 2020, mas não fizeram a prova, devem justificar a ausência. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) não divulgou a data do exame

O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta segunda-feira (3) o calendário com os prazos de inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Os programas aumentam as chances de ingresso no ensino superior

Senadores aprovaram a prorrogação, por um ano, da suspensão do pagamento de parcelas do Fies, prevista em lei sancionada no passado por causa da pandemia. O prazo começa a ser contado em 1º de janeiro de 2021. O texto precisa ainda ser aprovado pela Câmara e depois seguir para sanção presidencial para ter validade

A deputada federal Luísa Canziani (PDT-PR) é relatora do texto substitutivo sobre a prática do ensino domicilar, o chamado homeschooling, que deve ser apresentado na próxima semana na Câmara. O projeto prevê regras para as famílias que adotarem a prática deverão seguir. Entre os pontos de destaque do texto: pais que tiverem ficha criminal não poderão adotar o homeschooling e caberá ao Conselho Tutelar acompanhar o desenvolvimento das crianças

Filha de servente de pedreiro e de uma costureira, a jovem farmacêutica Thauany Micaelly Araújo Galvão conseguiu uma bolsa de 25% para estudar na Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo. Para conseguir custear seus estudos, ela criou uma vaquinha online para arrecadar os R$ 30 mil que faltam.

Um acidente no metrô da Cidade do México, capital mexicana, na noite de segunda-feira (3) deixou mais de 20 mortos e 80 feridos. O metrô despencou depois de uma falha na estrutura. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, garantiu na terça-feira (4) que o acidente será investigado a fundo

A Índia chegou na terça-feira (4) aos 20 milhões de casos de covid-19, no momento em que o país passa por crise com hospitais cheios, falta de leitos, oxigênio e remédios. Apesar da ajuda de outros países no envio de suprimentos, o número de casos e mortes no país asiático continua subindo. Com o perigo da transmissão da variante indiana, países vizinhos decidiram fechar as fronteiras terrestres e aéreas com a Índia na quinta-feira (6)

O foguete chinês Longa Marcha 5B preocupa autoridade do mundo inteiro, depois de um lançamento bem-sucedido. O módulo de decolagem começou a descer e, segundo observadores, estaria fora de controle e já teria descido 80km em direção à superfície. Ainda não se sabe onde o foguete pode cair

O número de casos de covid-19 pelo mundo bateu recorde pela segunda semana consecutiva, com 5,7 milhões de novos contágios, a quantidade mais elevada de infecções confirmadas desde que a pandemia começou, há 17 meses. Este aumento, que se deve em grande parte à grave onda de contágios na Índia, teve início há nove semanas, quando os casos começaram a subir novamente nas estatísticas globais, confirmou nesta quarta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS)

A Pfizer anunciou que em setembro deve solicitar junto à FDA (Food and Drug Administration), agência sanitária dos Estados Unidos, a liberação emergencial para que sua vacina contra a covid-19 seja aplicada em crianças de 2 a 11 anos no país. O comunicado foi feito na terça-feira (4). Testes da vacina nesta faixa etária começaram a ser feitos em março deste ano. A empresa já comprovou que o imunizante é seguro para pessoas de 12 a 15 anos



As vacinas contra a covid-19 começaram a ser aplicadas no Brasil no dia 17 de janeiro e em três meses evitou a morte de 13.824 idosos acima dos 80 anos. A conclusão foi de um estudo feito pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas) em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos