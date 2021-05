Veja 7 fotos da Lua tiradas do espaço por astronautas

A Nasa, a agência espacial norte-americana, compartilhou na rede social Flickr algumas fotos da Lua tiradas por astronautas na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), situada na órbita da Terra. Neste clique, uma Lua Cheia foi retratada acima do horizonte do nosso planeta, orbitando a mais de 420 quilômetros sobre a China



Já nesta foto, o satélite natural da Terra se encontrava na fase Minguante Gibosa — a fase de transição entre a Lua Cheia e a Lua Minguante. A diferença é quase imperceptível. O astro foi retratado a mais de 430 quilômetros acima do Oceano Atlântico, na costa da Argentina

Aqui é possível ver não só o corpo celeste, como um objeto sobrevoando a atmosfera terrestre. Trata-se da nave espacial não tripulada ISS Progress 75, utilizada para reabastecer a ISS

Neste outro clique, a Lua aparece bem ao fundo, próxima da linha do horizonte da Terra. A foto retrata uma Lua Crescente Gibosa — fase de transição o Quarto Crescente e a Lua Cheia, marcada por parecer quase completa — orbitando acima do Oceano Atlântico, na costa do Brasil

Já nesta foto, é possível ver novamente uma Lua Minguante Gibosa — mas desta vez, bem rente à linha do horizonte da Terra, quase se fundindo à tonalidade azulada. O satélite natural da Terra foi retratado sobre o Oceano Atlântico, ao largo da costa de Angola

Aqui é possível ver um Primeiro Quarto de Lua, quando apenas metade do satélite natural da Terra fica visível. A foto retrata o corpo celeste a mais de 425 quilômetros acima do Pacífico Sul