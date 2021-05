Saúde envia 1 milhão de vacinas para 2ª dose a estados e DF

O Ministério da Saúde afirmou nesta sexta-feira (7) que enviou aos estados e Distrito Federal quase 1 milhão de doses da vacina contra a covid-19 produzida no Brasil pelo Instituto Butantan com matéria-prima importada. O novo lote da CoronaVac será destinado apenas para a segunda dose, com o objetivo de completar os esquemas vacinais de mais de 900 mil pessoas.

Pelo menos dez capitais (Belo Horizonte, Campo Grande, Maceió, Salvador, Porto Velho, Recife, João Pessoa, Natal, Teresina e Porto Alegre) chegaram a suspender a vacinação da segunda dose por falta do imunizante CoronaVac. Mas algumas, como Recife, já anunciaram a retomada na segunda-feira (10).

Segundo o ministério, estados e DF poderão utilizar a vacina para conclusão dos esquemas incompletos ou para seguir com a vacinação de grupos prioritários, usando as doses para o esquema completo (dose 1 e 2).

Além disso, a pauta também contempla idosos entre 60 e 64 anos, agentes das forças de segurança e salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente da pandemia, e trabalhadores da saúde de Santa Catarina.

A estratégia de distribuição de vacinas, de acordo com o ministério, é revisada semanalmente, observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. "O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante. No caso da vacina do Butantan, o intervalo entre as doses é de quatro semanas", afirma.

O Ministério da Saúde reforça para que a população tome a segunda dose da vacina mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório, para assegurar a proteção adequada contra a doença.

PÁTRIA VACINADA

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, em 18 de janeiro, já foram destinadas a todas as unidades federativas aproximadamente 75,4 milhões de doses de imunizantes. Até o dia 7 de maio, mais de 46,5 milhões de doses já foram aplicadas.

Confira abaixo a divisão das doses do Butantan por estado:

Região Norte:

RO – 7,5 mil

AC – 3,2 mil

AM – 14,7 mil

RR – 2,3 mil

PA – 31,2 mil

AP – 3,2 mil

TO – 6,4 mil

Região Nordeste:

MA – 27,7 mil

PI – 13,3 mil

CE – 38 mil

RN – 15,6 mil

PB – 16,9 mil

PE – 40,6 mil

AL – 15 mil

SE – 10 mil

BA – 60,2 mil

Região Sudeste:

MG – 100,2 mil

ES – 20 mil

RJ – 96 mil

SP – 226 mil

Região Sul:

PR – 57,8 mil

SC – 55,8 mil

RS – 63,6 mil

Região Centro-Oeste:

MS – 13,3 mil

MT – 14,8 mil

GO – 32,2 mil

DF – 14,4 mil

Recife

A capital pernambucana retoma a vacinação da segunda dose da CoronaVac, na segunda-feira (10). A prefeitura irá remarcar a 2ª dose para quem agendou entre 29/04 e 09/05, por 11 dias.

Maceió

A Prefeitura de Maceió suspendeu a aplicação da segunda dose de Coronavac na quinta-feira (6), por falta de vacinas, após atender parte das pessoas que estavam agendadas para o dia 27 de abril, e aguarda o repasse de mais imunizantes para a retomada. A vacinação com primeira e segunda doses continuam sendo feitas com o imunizante da AstraZeneca e já se aproxima de finalizar o público com comorbidades e profissionais da saúde. Nesta sexta, Maceió vacina profissionais de saúde com 25 anos ou mais e pessoas com comorbidades a partir dos 35 anos. E já neste sábado, a faixa de idade para profissionais de saúde cai para 18 anos, enquanto para pessoas com comorbidade cai para 25 anos.

Campo Grande

A aplicação da segunda dose de CoronaVac segue suspensa. O município aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário.

Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte informa que a aplicação de primeira dose da vacina contra a covid-19 segue na capital para o público com comorbidades (Pfizer) e idosos de 60 anos (AstraZeneca). Pessoas de 89 anos e mais também estão sendo imunizadas com a segunda dose (AstraZeneca).

Em relação a vacinação com a CoronaVac, seguindo a orientação do Plano Nacional de Imunização, a Secretaria Municipal de Saúde não guardou as segundas doses do imunizante para os públicos de 67, 66, 65 e 64 anos. Tão logo as vacinas sejam entregues, haverá continuidade da aplicação de segundas doses do imunizante.

Teresina

A Prefeitura de Teresina lançou mais um cronograma de postos drive-thru para a vacinação contra a covid-19. Com início nesta sexta-feira (7), os pontos estarão espalhados pela cidade para imunizar pessoas com comorbidades de 58 e 59 anos, gestantes e mulheres no pós parto com comorbidades (a partir dos 18 anos), pessoas com síndrome de down (a partir dos 18 anos) e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Natal

A Prefeitura de Natal dá continuidade à campanha de imunização contra a covid, com nova etapa de público prioritário a partir da próxima segunda-feira (10). As pessoas que vivem com HIV/Aids poderão se vacinar de 10 a 14 de maio, das 8h às 15h, em quatro pontos da capital: Serviço de Atendimento Especializado (SAE) Natal, Ambulatório Municipal de Transsexuais e Travestis (Ambulatório TT), Policlínica Zona Norte e no Hospital Giselda Trigueiro. Os locais já são pontos de referência para atendimento desses pacientes e as equipes realizaram contato prévio informando a disponibilidade da vacina com imunizante da Pfizer para esse público.