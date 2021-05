Artista de rua britânico destrói próprio quadro para criar criptoarte

O artista de rua britânico Nathan Murdoch jogou uma grande quantidade de tinta branca diretamente em sua obra de arte recém-concluída. Por que? Ele está criando criptoarte ao transformar a obra em NFT (token não fungível). "É a forma que estou entrando neste espaço. Basicamente, eu crio a arte no mundo real, mas então vou convertê-la para ser usada no espaço digital. Portanto, para pessoas que normalmente não poderiam colecionar algumas das minhas obras de arte, isso está se abrindo a um público possível muito maior e mundial”, destacou Nathan Murdoch "O que vamos fazer com isso é uma impressão única, que irá a leilão no eBay. Depois, faremos uma impressão NFT única, que também irá a leilão - que será essencialmente a criptoarte. As únicas obras de arte que existirão da imagem final, essencialmente, serão a impressão e a versão digital. Todas as outras evidências serão destruídas e um timelapse será a única maneira ativa de ver como a obra de arte aconteceu”, completou o artista.