'Preferimos morrer lutando do que perecer em casa', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (7), durante evento em Rondônia, que não se justificam novos fechamentos no Brasil daqui pra frente e que a população deseja sair e trabalhar. "Todos nós preferimos morrer lutando do que perecer em casa. Me coloco na situação daqueles que perderam quase tudo ou tudo", afirmou.

Na visita a Rondônia, o presidente participou da inauguração da ponte do Abunã, que liga o Acre à malha rodoviária nacional. A estrutura sobre o Rio Madeira elimina até R$ 290 por travessia por meio de balsa, embutidos no frete.

A ponte de 1,5 km de extensão começou a ser construída em 2014 e teve cerca de R$ 140 milhões gastos nas obras desde então. De acordo com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), cerca de 2 mil veículos devem transitar diariamente no local.