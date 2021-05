Filha de servente de pedreiro consegue bolsa em Harvard

Filha de servente de pedreiro e de uma costureira, a jovem farmacêutica Thauany Micaelly Araújo Galvão conseguiu uma bolsa de 25% para estudar na Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo. Para conseguir custear seus estudos, ela criou uma vaquinha online para arrecadar os R$ 30 mil que faltam.

A postagem repercutiu nas redes sociais, até o momento, ela já recebeu mais de 23 mil curtidas e até o diretor da instituição americana Thauany pela publicação. "Está sendo uma experiência incrível", diz a jovem. "Eu nunca imaginei, nem nos meus sonhos, e teria essa repercussão todoa, é inacreditável."

Thauany precisa juntar R$ 30 mil - (Foto: Arquivo Pessoal)

Nascida em Estrela do Norte, cidade do interior de Goiás, Thauany sempre estudou em escola pública e com uma bolsa conseguiu concluir a graduação em Farmácia. No último dia 27 de abril, a jovem farmacêutica levou um susto: descobriu que havia sido selecionada para especialização em pesquisa clínica.

A inscrição foi feita de maneira despretenciosa e a aprovação foi "um susto". A alegria se misturou com o valor necessário para fazer o curso — ela precisa juntar pelo menos R$ 30 mil até agosto deste ano para conseguir estudar em Harvard.

"Quando falei o valor, meus pais se assustaram, o valor era muito alto", conta. "Pedi o valor mínimo, sabendo que poderia não ser o suficiente, mas acredito que arracadando um pouco mais, poderei participar da formatura pessoalmente."

Thauany conseguiu o valor referente a taxa de matrícula, que foi pago pela FacUnicamps (Faculdade Unida de Campinas), instituição onde a jovem concluiu a graduação. Agora reúne o restante do valor para dar sequência ao seu sonho.