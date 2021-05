'Live JR' discute ritmo de vacinação contra a covid-19 no Brasil

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (7) a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabella Ballalai, e o diretor da Sociedade Brasileira de Pediatria, o médico Renato Kfouri.

Em pauta, estará o ritmo da imunização no país contra a covid-19. O programa vai discutir o andamento da vacinação, quais os grupos que entraram agora na fila, por que é importante manter o prazo para tomar a segunda dose, as doses para as gestante, entre outros temas.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Celso Freitas e Luiz Fara Monteiro. A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.

Na semana passada, o programa abordou o aumento do desemprego no país. Assista: