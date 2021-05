Humanos podem manter até 520 relações de amizade simultâneas

O Facebook permite que cada usuário tenha centenas de amigos na rede social, assim como o instagram também possibilita que cada pessoa interaja com diversas outras, de muitos lugares do mundo. Mas quantas amizades cada pessoa pode ter na vida real?



Pesquisadores da Universidade de Estocolmo, na Suécia, desenvolveram um estudo que revelou que cada ser humano tem a capacidade de manter até 520 amizades simultaneamente. Os resultados foram divulgados na quarta-feira (5) na revista The Royal Society.

Esse número é diferente de resultados anteriores relacionados ao número de Dunbar, que refere-se a um limite cognitivo teórico da quantidade de pessoas com as quais um indivíduo pode manter relações sociais estáveis.



Estimativas anteriores mostravam que o número máximo de interações era de 150. Esse número foi proposto na década de 1990 pelo antropólogo britânico Robin Dunbar, e posteriormente foi apoiado por uma série de estudos sobre a capacidade cognitiva humana de manter relações simultâneas.

Contudo, essas pesquisas analisaram a interação de um indivíduo com grupos que tinham uma quantidade limitada de pessoas.



Para ter análises mais profundas, os cientistas de Estocolmo estudaram como um determinado cidadão interage com um recorte maior de pessoas e, a partir disso, compararam com o tamanho do neocórtex, região cerebral responsável pela atenção, memória e percepção dos seres humanos.

Os resultados dos experimentos feitos por meio de um primeiro método mostraram, com 95% de confiança, que cada pessoa pode manter entre 4 e 520 relações sociais simultâneas com outros indivíduos. Os testes realizados com um segundo método, este com menos confiabilidade, segundo os próprios pesquisadores, mostraram que o número de interações socias de cada pessoa varia de 2 a 336 outros humanos.

Os cientistas da Universidade de Estocolmo entendem que pode haver uma grande variação de resultados entre essas duas estimativas, mas que certamente este estudo mostra que o número de Dunbar é maior do que 150.