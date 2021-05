Estúdio News discute as mudanças no trabalho em meio à pandemia

A implantação do trabalho remoto em inúmeras empresas trouxe novas perspectivas na relação entre empregador e colaborador. A gestão de pessoas ganhou novos desafios e a humanização tornou-se uma constante para se aproximar da realidade dos profissionais frente ao momento que estamos passando.

Para Gustavo Tavares, gerente geral para as Américas da Top Employers - empresa que atua na certificação em melhores práticas em recursos humanos - garantir uma perspectiva de segurança, tranquilidade, cuidados com a saúde mental e entender que às vezes as pessoas estão com jornada dupla ou tripla, não só com o trabalho, mas com a família, afazeres domésticos e a responsabilidade de educar as crianças é fundamental.

Segundo acompanhamento da Top Employers, além da flexibilização de horários, a tendência é que com o trabalho remoto não haja mais a necessidade de ir para o escritório todos os dias da semana, tornando-o um espaço para convívio e interação.

“Vemos algumas situações bem interessantes, como por exemplo, a empresa não ter mais a obrigatoriedade de se trabalhar do escritório e conseguir fazer com que uma ou duas vezes por semana, você não vá trabalhar de casa, mas vá trabalhar de um coworking, um café, onde achar mais conveniente e que não tenha que ir até o escritório, que possa ir perto da academia ou perto da escola dos filhos, algum lugar que seja mais fácil para trasladar”, salienta Tavares.

A implementação do home office e trabalho remoto de um dia para outro obrigou muitas empresas a se reinventar, porém alguns segmentos se adaptaram mais facilmente, é o caso da Volkswagen. Marcellus Puig, vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen América do Sul e Brasil, conta que a cultura da montadora permitiu agilizar o processo, visto que já existia um acordo de flextime, principalmente na área administrativa.

Puig enfatiza que somente as diretrizes não são suficientes, é preciso se atentar a organização familiar dos colaboradores, “ - De alguma forma perdemos a socialização, mas ao mesmo tempo ganhamos uma certa humanização, em quantas e quantas importantes reuniões com altos níveis de organização não aparece uma criança ou um cachorro no meio da reunião? De repente, nos demos conta de que somos pessoas, que as pessoas têm família, filhos, cachorros, cônjuges, parceiros”.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.