CPI da Covid: depoimento de diretor da Anvisa é remarcado para terça

A CPI da Covid, que investiga as ações do governo federal no combate à pandemia de covid-19, volta aos trabalhos na próxima terça-feira (11), com o depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres. Ele falaria na sexta-feira (6), logo depois do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que se prolongou no depoimento e acabou adiando a fala do diretor.

Barra Torres deve ser questionado em relação à aprovação das vacinas, que é responsabilidade da Anvisa.

Nas últimas semanas a agência foi alvo de ações no STF (Supremo Tribunal Federal) e pressão de governadores pela reprovação da vacinas Sputnik V, da Rússia. A Anvisa também tem o dever de avaliar a segurança e eficácia de possíveis medicamentos contra a covid-19, o que também pode ser lembrado pelos senadores.

Depois do depoimento de Barra Torres, serão convocados à CPI o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Wajngarten, que falará na quinta-feira (13) e o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, seguido de executivos da Pfizer Brasil, com oitivas marcadas para a sexta-feira (14).