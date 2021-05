Jovens cientistas representam o Brasil em feira internacional

Nove projetos científicos de estudantes brasileiros, selecionados pela Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), participam como finalistas da Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF 2021), uma das mais importantes feiras internacionais de Ciências e Engenharia, que está sendo realizada nos Estados Unidos, mas a distância, via internet. A mostra dos projetos vai de 16 a 21 de maio, e a cerimônia de premiação será nos dias 26 de 27 de maio.

O evento é promovido pela Society for Science, o evento reúne cerca de 1.800 jovens de 65 países, regiões ou territórios que competem com 1.480 projetos em 21 categorias. O total de prêmios chega a US$ 5 milhões aos melhores projetos.

Os projetos indicados pela Febrace foram desenvolvidos por 14 estudantes de escolas do ensino médio e técnico dos estados da Bahia, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. A partir do dia 16, os projetos estarão em exposição na Virtual Regeneron ISEF. Para conhecê-los, basta acessar o site , criar um login e fazer busca pelo ID do projeto. (Veja abaixo a lista dos projetos com os respectivos IDs).

Para participar da feira internacional, cada estudante ganhou um notebook, fone de ouvido, pacote de dados e uma camiseta, oferecidos pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil que patrocinam a delegação brasileira.

Julgamento e premiação

Os projetos finalistas já começaram a ser julgados por videoconferências, considerando a capacidade criativa e pensamento científico dos estudantes, além do rigor, competência e clareza demonstrada em seus projetos. O júri é composto por cerca de 1 mil especialistas, de diversas áreas, todos com doutorado ou formação equivalente e experiência relevante na área, além de ganhadores de prêmios importantes, inclusive de Prêmio Nobel.

Os quatro primeiros colocados, em cada categoria, receberão de US$ 3.000 a US$ 500 como prêmios. Entre eles sairá o grande vencedor da feira que ganhará US$ 75 mil. os segundos melhores colocados receberão US$ 50 mil cada um. Além dos valores dessas categorias, aproximadamente US$ 4 milhões serão concedidos como prêmios de reconhecimento por patrocinadores da feira, na forma de bolsas de estudo, estágios de verão, viagens científicas e equipamentos de laboratório.

OS FINALISTAS INDICADOS PELA FEBRACE

Bahia (Salvador)

ISEF ID PLNT023T

Projeto: Tecnologia alternativa para aumento germinativo e potencialização de compostos bioativos em culturas de coentro a partir da biomassa de Dunaliella salina incorporada ao biofilme polimérico.

SESI Piatã - Escola Djalma Pessoa

Yasmin Barreto Teles Fonseca [Estudante]

Nicole Melo de Almeida [Estudante]

Fernando Leal Barreiros Moutinho [Orientador(a)]

Jamile da Cruz Caldas [Coorientador(a)]

Ceará (Iracema)

ISEF ID ENEV055T

Projeto: Construção de um biodigestor para a decomposição de polímeros, utilizando o Zophobas morio.

E.E.F.M. Deputado Joaquim de Figueiredo Correia

Paulo Henrique Medeiros Viana [Estudante]

Antonio Danilo Gonçalves do Vale [Estudante]

Alaíde Hellen Bezerra Silva [Estudante]

Karla Andrômeda Nobre de Oliveira [Orientador(a)]

Sebastiana Vicente Bezerra [Coorientador(a)]

Distrito Federal (Brasília)

ISEF ID ENBM055

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

Projeto: Estratégia para visualização de grandes massas de dados para medicina individualizada com foco na doença de Parkinson.

Wanghley Soares Martins [Estudante]

Fábio Henrique Monteiro Oliveira [Orientador(a)]

Mato Grosso do Sul (Aparecida do Taboado)

ISEF ID MATS027T

Projeto: Avaliação do potencial repelente do extrato dos frutos de noni (Morinda citrifolia) aplicado em embalagens alimentícias para contenção de carunchos (Sitophilus spp. e Tribolium castaneum).

Centro Integrado SESI/SENAI

Igor Guissane Bruno [Estudante]

João Victor Ramos Sidrônio dos Santos [Estudante]

Diego Soares Ribeiro [Estudante]

Vinicius Agostini Machado [Orientador(a)]

Paraná (Toledo)

ISEF ID MCRO034

Projeto: Potencial fungitóxico de diferentes extratos vegetais sobre o desenvolvimento in vitro do fitopatógeno causador da antracnose em frutos de bananeira - Fase IV

Colégio Estadual Jardim Porto Alegre

Ana Carolina Gonçalves Selva [Estudante]

Dionéia Schauren [Orientador(a)]

Rio Grande do Sul (Osório)

ISEF ID BEHA034

IFRS - Campus Osório

Projeto: FIDERE: desenvolvimento de um App voltado à economia circular de brechós e associações do litoral norte gaúcho.

Victórya Leal Altmayer Silva [Estudante]

Flávia Santos Twardowski Pinto [Orientador(a)]

Cláudius Jardel Soares [Coorientador(a)]

São Paulo (Jundiaí)

ISEF ID ENEV056

Projeto: Análise de água automatizada: desenvolvimento de um drone à base de microcontroladores.

Etec Benedito Storani

Rafaela Curcio [Estudante]

José Roberto Cunha Jr. [Orientador(a)]

Ricardo Murilo de Paula [Coorientador(a)]

São Paulo (São Paulo)

ISEF ID SOFT033

Colégio Dante Alighieri

Projeto: Tecnologias imersivas no ensino de astrobiologia.

Henrique Rodrigues Hissa Amorim [Estudante]

Tiago Bodê [Orientador(a)]

Sandra Maria Rudella Tonidandel [Coorientador(a)]

São Paulo (São Paulo)

ISEF ID ENMC065

Projeto: Desenvolvimento de uma plataforma robótica submarina open source de baixo custo para o monitoramento de corais.

Colégio Santa Cruz

Guilherme Beyruti Surányi [Estudante]

Nathan Rabinovitch [Orientador(a)]