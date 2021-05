O segundo lote das vacinas da Pfizer chegou ao Brasil na noite desta quarta-feira (5), com 628.290 que foram entregues no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Na semana passada chegou ao Brasil o primeiro lote de vacinas da Pfizer contra a covid-19, com 1 milhão de doses, que começaram a ser distribuídas pelo ministério às capitais de Estados nesta semana.