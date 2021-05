Segundo lote com 628 mil doses da Pfizer chega em Campinas (SP)

O segundo lote das vacinas da Pfizer chegou ao Brasil na noite desta quarta-feira (5), com 628.290 que foram entregues no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Na semana passada chegou ao Brasil o primeiro lote de vacinas da Pfizer contra a covid-19, com 1 milhão de doses, que começaram a ser distribuídas pelo ministério às capitais de Estados nesta semana.

As novas doses fazem parte de um acordo firmado com o governo federal em 19 de março que prevê a disponibilização de 100 milhões de doses do imunizante ao país até o final do terceiro trimestre deste ano.

A vacina da Pfizer foi a primeira a obter o registro defnitivo pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no país, o que permite a vacinação em massa e a comercialização com o setor privado. Doses do primeiro lote da vacina estão previstas para serem aplicadas a partir desta quinta-feira (6) em idosos de 60, 61 e 62 anos na cidade de São Paulo. Na cidade do Rio de Janeiro, a aplicação começou na terça-feira (4).

O intervalo entre as doses determinado pelo Ministério da Saúde é de 12 semanas (3 meses), diferentemente do recomendado pela Pfizer, de 21 dias. O intervalo adotado pelo Brasil segue o modelo utilizado no Reino Unido, primeira nação do mundo a iniciar a imunização contra a covid, com a vacina da Pfizer.