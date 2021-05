Veja algumas curiosidades sobre a chuva de meteoros desta 5ª

A chuva de meteoros Eta Aquarídeos terá seu pico na madrugada desta quinta-feira (6). A seguir, o professor Rodolfo Langhi, do Observatório de Astronomia da Unesp (Universidade Estadual Paulista), ressalta algumas curiosidades sobre o fenômeno: *Estagiária do R7 sob supervisão de Fábio Fleury

Será possível observar, a olho nu, traços levemente esbranquiçados no céu que podem durar entre um e alguns segundos. Tratam-se de rastros deixados no espaço pelo cometa Halley, identificado em 1696 pelo astrônomo britânico Edmond Halley

"O Halley é, certamente, um dos cometas mais popularmente conhecidos. Isso porque, em 1910, quando o astro passou pela Terra, foi um caos total na humanidade. Achavam que era o fim do mundo. O rabo dele era tão grande que ocupava quase metade do céu. Os relatos são assustadores", afirma

De acordo com o professor, apesar da "tempestade" de 1910, estima-se que a Eta Aquarídeos tenha, em média, uma taxa de cerca de 30 meteoros por hora. Esse número só é válido, no entanto, se forem levados em conta alguns fatores

"Para que isso ocorra, é preciso contar com a ausência de nuvens e de qualquer tipo de luminosidade, inclusive da Lua. Além disso, o radiante [ponto no céu da onde os meteoros parecem se originar], que, no caso, é a Constelação de Aquário, deve estar bem acima da cabeça do observador", diz

"Nesta quinta-feira, a Lua estará presente no céu e se encontrará na fase minguante. Ela nascerá no horizonte leste às 2h, junto com a Constelação de Aquário — o que significa que levará algumas horas para que ela fique em uma posição bem alta no céu. Dadas as circunstâncias, calculo que será possível enxergar entre 5 e 10 meteoros por hora, no máximo", completa