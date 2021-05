Olimpíada Nacional de Ciências está com as inscrições abertas

As inscrições para a ONC 2021 (Olimpíada Nacional de Ciências) estão abertas para os estudantes do ensino fundamental II (6º ao 9º ano), ensino médio (1ª,2ª e 3ª série), para a 4ª série do ensino técnico e os para os alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) pelo site, até o dia 2 de agosto.

Para participar é necessário que o aluno procure um professor representante na unidade escolar e faça o cadastro de inscrição com o seu requerimento gratuitamente.

O objetivo da iniciativa é estimular o interesse pelo estudo das ciências naturais, aproximar as instituições de ensino, além de identificar estudantes talentosos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas.

A olimpíada estará dividida em duas fases, sendo a primeira nos dias 05 e 06 de agosto, e a segunda no dia 03 de setembro, ambas com provas online. A cerimônia de premiação aos estudantes será no dia 27 de outubro.

Premiação

A premiação será de âmbito nacional. Os ganhadores receberão medalhas, divididas em três categorias: ouro, prata, bronze, além de certificados de menção honrosa aos estudantes que acertarem pelo menos 50% das questões da 2ª fase da ONC 2021.