Programa oferece cursos gratuitos e bolsa-auxílio de R$210 

Programa Via Rápida oferece cursos gratuitos de capacitação profissional em São Paulo - (Foto: Divulgação Via Rápida)

O governo do estado de São Paulo, em parceria com os municípios, oferece uma bolsa-auxílio no valor de R$ 210 para os jovens acima de 16 anos e adultos que estejam matriculados em dos cursos gratuitos oferecidos pelo programa Via Rápida. As inscrições podem ser feitas pelo site. até sexta-feira (6).

A proposta é capacitar gratuitamente a população que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja abrir o seu próprio negócio. Os cursos de qualificação profissional são destinados aos estudantes acima 16 anos ou mais e que residam no estado de São Paulo.

Todos os cursos do programa Via Rápida contam com um módulo de empreendedorismo oferecido em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Os cursos têm duração de até 100 horas e podem ser realizados em uma das 28 escolas móveis que possuem capacidade para atender a dois mil alunos. As escolas móveis circulam por todo o estado ao longo do ano.

Os interessados podem se inscrever no site da Via Rápida. Caso seja selecionado, o participante será notificado por e-mail, telegrama ou telefone, por meio dos dados informados no cadastro.

Se o número de candidatos inscritos for superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas e com baixa renda.

Para receber o certificado de conclusão do curso o aluno deverá ter uma frequência mínima de 75% da carga horária completa do curso.

*Estagiário sob supervisão de Karla Dunder