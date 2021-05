Alunos doam alimentos e oferecem aulas a crianças de Paraisópolis

A solidariedade é assunto que envolve todas as matérias, assim professores e alunos do colégio Pio XII, no Morumbi. Todos estão envolvidos em uma campanha para arrecadação de alimentos para serem entregues em instituições de caridade. Os estudantes voluntários também se organizaram para dar aula online de reforço para crianças da comunidade de Paraisópolis, região de alta vulnerabilidade na zona sul de São Paulo.

Com o fim da fase emergencial, a escola abriu suas portas e a prática presencial das doações foi retomada. As famílias foram convidadas a levarem os mantimentos até a escola. No período de isolamento mais restrito, essa ação foi realizada de forma remota com doação de cesta básica ou depósito financeiro. "Realizamos a doação de alimentos todos os anos, mas neste período de pandemia intensificamos para auxiliar as instituições", explica a coordenadora Maria Aparecida Rocha Scognamiglio.

As ações solidárias também são trabalhadas em sala de aula em projeto interdisciplinares. "É preciso que haja uma reflexão sobre as questões sociais", explica a coordenadora. Crianças de todas as idades são envolvidas nesse processo. Os estudantes do ensino médio gravaram aulas online de reforço para as crianças de Paraisópolis. "Neste ano, a proposta é que as aulas sejam online e ao vivo, para que haja uma proximidade maior entre eles."

No Projeto de Oficinas Pedagógicas, estudantes do ensino fundamental 2 e do ensino médio oferecem oficinas para as crianças do CCA (Centro para Crianças e Adolescentes) com objetivo de estimular o desenvolvimento de habilidades que facilitam o aprendizado, como coordenação motora, leitura, interpretação, raciocínio lógico e sociabilização.

E por meio de uma parceria com a ONG TETO, um projeto voluntário também envolve alunos do ensino médio na construção de casas de caráter emergencial para famílias que vivem em situação de extrema pobreza na periferia, e na elaboração de planos de habilitação social implementados em conjunto com os moradores.