Randolfe quer agilizar convocação de Paulo Guedes para depor em CPI

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), pediu que os colegas da comissão agilizem a votação do requerimento apresentado por ele para a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes. O requerimento foi apresentado durante a sessão desta terça-feira (4), motivado por declarações do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.

Em seu depoimento, que durou mais de 7 horas, Mandetta afirmou que a equipe econômica ignorava alertas e "não compreendia o tamanho" da crise sanitária . O ex-ministro também disse que Paulo Guedes "nunca se interessou" em procurar o Ministério da Saúde para ouvir explicações e dados sobre a pandemia.

Segundo Randolfe Rodrigues, o requerimento poderá ser votado nesta quarta-feira (5), após o depoimento do também ex-ministro da Saúde Nelson Teich. "Após a oitiva, teremos uma sessão administrativa em que serão votados alguns requerimentos já protocolados, como o da convocação do ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo federal Fabio Wajngarten" afirmou o senador durante coletiva logo após o encerramento da sessão desta terça (4).

O relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse que o requerimento terá seu voto. "O senador Randolfe terá meu voto e meu apoio, mas eu sou apenas um sistematizador. Precisamos que a comissão aprove", disse.

Tanto Rodrigues quanto Calheiros concordaram sobre a importância do depoimento de Mandetta. "Foi muito além de nossas expectativas", disse o relator. "O depoimento apresentou uma ordem cronológica para a crise, e mostrou o conflito existente entre a ciência e um comando paralelo no governo", afirmou Rodrigues.