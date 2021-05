CCJ da Câmara aprova proposta que altera Conselho Nacional do MP

Sede do CNMP, em Brasília - (Foto: Sergio Almeida/CNMP)

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira (4) aprovar a admissibilidade de uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que altera a composição do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público). A medida amplia a influência do legislativo sobre o órgão.

A adminissibilidade foi aprovada por 37x13 votos dos deputados. A proposta é do deputado Paulo Teixeira (PT-SP) e aumenta de duas para três as vagas que o Parlamento tem direito a indicar entre os 14 membros do CNMP.

A iniciativa seria uma consequência da Operação Lava Jato e da falta de punições a promotores envolvidos na força-tarefa por supostas irregularidades que teriam cometido na realização dos trabalhos.

Um dos trechos mais polêmicos é a retirada da exigência de que o corregedor nacional do Conselho seja um procurador ou promotor escolhido pelo conselho, o que foi considerado uma intervenção externa por parte dos parlamentares no debate realizado na CCJ.

O projeto deve seguir agora para uma comissão especial e, depois, para o plenário da Câmara. Caso seja aprovado em dois turnos pelos deputados, o texto seguirá para o Senado.