Google celebra Dia de Star Wars com brincadeira criativa

Data surgiu a partir do trocadilho com a frase "May the force be with you - (Foto: Reprodução: Lucasfilms)

O Google celebra nesta quarta-feira (4) o Dia de Star Wars (Star Wars Day, em inglês) com brincadeira criativa no resultado na busca. A franquia de George Lucas chegou aos cinemas em 1977 e já rendeu bilhões de dólares em bilheteria e venda de produtos licenciados.

Ao digitar o nome da data na barra de pesquisa do buscador, internautas são surpreendidos pela representação de confetes, personagens e objetos conhecidos da saga, além da frase "May the fourth be with you" ("Que o quatro de maio esteja com você", na tradução livre para o português).

A data surgiu a partir de um trocadilho com a citação "May the force be with you" ("Que a força esteja com você", em português), uma das mais famosas nos filmes e livros da série. A primeira celebração do Dia de Star Wars ocorreu em 2011, por meio de um encontro organizado por fãs na cidade de Toronto, Canadá, e vem sendo repetido a cada ano desde então.

O apelo da data se tornou tão grande que a própria Lucasfilms — produtora de filmes e televisão que fundou a Star Wars e em 2012 foi comprada pela Disney — criou um hotsite especial em sua página apenas com o material relacionado ao Dia de Star Wars. Entre os conteúdos, estão artigos como "Veja 5 maneiras de celebrar o Dia de Star Wars", tutoriais e receitas temáticas.

*Estagiária do R7 sob supervisão de Patrícia Junqueira