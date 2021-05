Site reúne projetos transformadores feitos por crianças

Na última segunda-feira (3), o site Criativos da Escola do Instituto Alana realizou o lançamento do acervo exclusivo com mais de 370 projetos de crianças e adolescentes que mudaram a suas realidades no Brasil.

Para inspirar alunos e educadores de todo o país a criarem suas próprias iniciativas de transformação, no site estão reunidas iniciativas de estudantes de todos os estados do país que foram premiadas, finalistas ou receberam menção honrosa ao longo das seis edições do Desafio Criativos da Escola.

O banco de projetos permitirá que as ações dos grupos participantes da premiação sejam conhecidas de uma forma prática e rápida, além de chegar a um maior número de pessoas. A nova página terá um sistema de busca segmentado por etapas de ensino, tipo de escola, estado, temas e ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas). Outra novidade é a ferramenta ‘Conecte-se ao Projeto’, por meio da qual os interessados poderão contatar diretamente os grupos e conhecer mais sobre as iniciativas, seja para incentivar, ajudar ou até patrociná-las.

Desde 2015, o Desafio Criativos da Escola já recebeu mais de seis mil projetos protagonizados por estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio, com o apoio de seus educadores, que estão transformando as escolas, os alunos e suas comunidades.

Em 2020, a premiação foi reformulada considerando os desafios impostos pelo isolamento social e, a partir de então, apresenta uma série de missões para que estudantes possam realizar à distância com o apoio de seus(suas) educadores(as). Na etapa final desta jornada, a Premiação, foram recebidas inscrições de equipes de 23 estados do Brasil. É possível conhecer os 50 grupos premiados no site do programa . O cronograma para as inscrições do Desafio Criativos da Escola 2021, ainda não foi divulgado.

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que aposta em programas que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância. Criado em 1994, é mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013.