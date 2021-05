Empresa privada testa traje voador com a Marinha britânica. Veja vídeo

Uma empresa privada britânica chamada Gravity Industries fez um exercício conjunto com a Marinha da Inglaterra, no último final de semana, para testar um traje voador a jato com militares.

No treinamento, membros das Forças Armadas do país desembarcam de botes pequenos e conseguem chegar numa embarcação maior, uma fragata, todos em movimento. Tanto a decolagem quanto o pouso são suaves.

Assista a seguir:

No YouTube, a empresa agradeceu aos militares pelo "exercício muito bem-sucedido da capacidade" do equipamento, capaz de "apoiar as operações de embarque da Marinha". A mensagem termina com "a filmagem fala por si".

A empresa foi criada em 2017 para desenvolver soluções aeronáuticas para voos individuais de pessoas. A roupa especial usa mais de 1000 bhp de potência e se combina com o equilíbrio humano natural. O fundador da companhia, Richard Browning, comemorou.

"A equipe e eu estamos entregando a visão de criar gravidade em um negócio de engenharia aeronáutica de classe mundial, ao desafiar os limites humanos percebidos pela aviação, e inspirar uma geração a ousar perguntar: 'E se ...?", finalizou.