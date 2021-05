Programa para mulheres na ciência é prorrogado até 10 de junho

Foram prorrogadas até o dia 10 de junho as inscrições do programa Para Mulheres na Ciência, realizado em parceria com a Unesco (Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas) no Brasil, com a Academia Brasileira de Ciências e com a L’Oréal.

O programa irá oferecer uma bolsa-auxilio no valor de R$ 50 mil para as mulheres cientistas. A premiação tem como objetivo promover e reconhecer a participação da mulher na ciência, favorecendo o equilíbrio dos gêneros no cenário brasileiro. Esta edição de 2021 conta com uma novidade: um ajuste no regulamento permitiu maior prazo de conclusão do doutorado para cientistas que são mães, ampliando a oportunidade de inclusão.

Todo ano, sete jovens pesquisadoras das áreas de ciências da vida, ciências físicas, ciências químicas e matemática são contempladas com a bolsa-auxílio para darem prosseguimento aos estudos. Para participar, é necessário ter concluído o doutorado a partir de 01/01/2014, sendo que, para mulheres com um filho, o prazo se estende por mais um ano e, para quem tem dois ou mais filhos, o prazo adicional será de dois anos.

Além disso, a cientista deve ter residência estável no Brasil, desenvolver projetos de pesquisa em instituições nacionais, entre outros requisitos. O regulamento completo e mais informações sobre o programa estão disponíveis no site Four Women in Science.

Ao longo destes 16 anos, o programa Para Mulheres na Ciência já reconheceu e incentivou 103 cientistas brasileiras, premiando a relevância dos seus trabalhos, com a distribuição mais de R$ 4,3 milhões em bolsas-auxílio.

