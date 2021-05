VPN: o que é e por que investir em um?

Entenda um pouco mais do mundo cibernético e a importância da segurança com a conexão VPN - (Foto: Reprodução)

Em tempos de mudança na legislação de proteção aos dados, muitos termos têm aparecido como uma novidade para os usuários do ambiente virtual, e um deles é a VPN ou, em inglês, Virtual Private Network.

Mas o que é VPN? A VPN nada mais é que uma rede privada para você transmitir os seus dados virtualmente com segurança. E isso acontece não somente ao acesso ao seu computador pessoal como em qualquer outro dispositivo que você utiliza para essas transmissões, como tablets e smartphones.

Vamos entender agora um pouco mais do mundo cibernético e a importância da segurança com a conexão VPN.

Por que é importante ter uma VPN?

Para começarmos é preciso explicar como funciona a VPN. Toda vez que você acessa a internet, seja pelo seu celular, tablet ou computador, o seu endereço virtual pessoal, conhecido como IP, fica visível num ambiente digital chamado e conhecido como ciberespaço.

O problema disso é a exposição que alguns de seus dados acabam sofrendo. Afinal, nem tudo o que é transmitido deve ter livre acesso, pois você pode estar colocando seus dados pessoais, bancários, entre outras informações importantes em risco e sabe o quão difícil é quando tem os seus dados roubados por cibercriminosos.

Pensando na proteção desses dados, em 2005, foi criada uma rede especial para que as pessoas pudessem navegar pela internet de uma forma segura, impedindo que hackers roubassem os seus dados.

Como funciona uma VPN?

Para entender o funcionamento de uma VPN, é preciso primeiramente baixar a VPN em seu computador. A VPN para PC é um software que vai criptografar os dados que você envia para um servidor VPN utilizando uma conexão segura. Então, esses dados criptografados são decifrados por esse servidor para poder circular pela internet com segurança.

Como usar VPN?

Quando um usuário contrata um serviço de VPN ele já começa a ter acesso ao pacote de segurança oferecido pelo seu plano. Para usar a VPN é preciso instalar o software em seu computador.

Normalmente essa instalação é feita por meio de um aplicativo e as empresas costumam ter o VPN adequado para cada um dos sistemas operacionais disponíveis no mercado, como Android ou iOS.

Após a instalação, o usuário já pode transmitir seus dados de forma segura pela internet, sem a preocupação de ter suas informações sigilosas capturadas e sofrer ataques de hackers. Essa é uma das principais vantagens de se ter uma VPN instalada em seus dispositivos que acessam a internet.

Qual a melhor VPN?

Responder a essa pergunta vai depender de muitos fatores. Embora o serviço de VPN seja indicado para todas as pessoas, existem especificidades de cada pacote que devem ser decididas de acordo com a forma como cada um usa a internet. Assim, o primeiro passo a se levar em conta é entender qual o seu perfil de uso na internet.

A maioria das empresas que oferecem esse serviço trabalha por pacotes, e, para responder qual o pacote mais indicado para o usuário somente analisando o perfil de uso de cada cliente.

Isso porque as opções de serviço vão desde o número de dispositivos que você acessa a internet à quantidade de bites que utiliza ao longo do mês. Alguns pacotes variam de 200 a 300 MB, com acesso de um a cinco dispositivos diferentes. Por isso, quando for escolher a sua VPN, pense, primeiro, em como é o seu perfil de uso de internet.

Agora que você já conhece um pouco mais da VPN, é hora de tornar sua navegação na internet muito mais segura, para você e sua família.