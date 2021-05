Ranking elenca USP entre as 0,6% melhores universidades do mundo

A USP (Universidade de São Paulo) está entre as 0,6% melhores universidades do mundo, segundo o ranking deste ano elaborado pela CWUR (Center for World University Rankings), consultoria dos Emirados Árabes que avaliou 19.788 instituições.

A Universidade de São Paulo foi classificada na 105ª posição. No ano passado, estava em 107ª e continua como mais bem classificada de toda a região iberoamericana. As cinco primeiras posições são ocupadas pela Universidade de Harvard (1º lugar), Instituto de Tecnologia de Massachusetts (2º), Universidade de Stanford (3º), Universidade de Cambridge (4º) e Universidade de Oxford (5º).

Entre as brasileiras, as bem mais colocadas no ranking, depois da USP, estão Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), na 347ª posição, a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), na 360ª, e a Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), em 421º lugar.

O levantamento, criado em 2012, avalia universidades de todos o mundo considerando quatro indicadores:

- qualidade da educação, medida pelo número de ex-alunos que ganharam grandes distinções acadêmicas em relação ao tamanho da universidade (25%);

- empregabilidade de ex-alunos (25%);

- qualidade do corpo docente (10%) e

- desempenho da pesquisa desenvolvida (40%).