Alunos de enfermagem estão na linha de frente contra covid em SP

Os estudantes do curso técnico de enfermagem das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) estão vacinando os idosos que tem entre 65 e 75 anos e professores da rede publica e privada com 47 anos ou mais em uma campanha de imunização contra a covid-19 em sete cidades do interior do estado.

Os municípios de Itapetininga, Matão, Araraquara, Dracena, Itapeva, Jales e Santa Rita do Passo Quatro, abrangem a ação social realizada pelos estudantes das escolas técnicas.

De acordo com os professores, a iniciativa proporcionou aos alunos valor social, aprendizagem e conhecimento técnico já que a prática poderá ser contabilizada como estágio regular para os alunos da disciplina de saúde coletiva e vigilância em saúde. Para participar da campanha, os estudantes são imunizados e orientados a seguir rigorosamente os protocolos de segurança.

Os alunos foram divididos em sete grupos que se revezam na aplicação das doses. A parceria para ajudar na campanha de vacinação da prefeitura de Itapetininga está programada para até o final de junho, com possibilidade de ser estendida até o final do ano.

Em Matão (SP), seis professores e 63 alunos do segundo, terceiro e quarto módulos do curso técnico de enfermagem também participam da vacinação com a Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, na cidade de Matão (SP), os alunos imunizaram 596 professores e 550 idosos na primeira quinzena de abril. Os postos para a vacinação funcionam na própria unidade da Etec e na UBS regional.

