SP: Educação lança guia para ajudar professores no ensino híbrido

Professores recebem guia para auxiliar no planejamento de aulas no sistema híbrido - (Foto: ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO - 02.05.2021)

A Seduc (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo) lançou neste mês o ‘Guia Ensino Híbrido’. O material é destinado aos professores para fortalecer a interação deles com os estudantes que se revezam entre as aulas presenciais e remotas. O material foi desenvolvido com o apoio técnico da Associação Parceiros da Educação.

O ‘Guia Ensino Híbrido’ apresenta 4 passos com estratégias para os professores, mas também para que diretores e coordenadores possam auxiliar no planejamento de aulas usando o Centro de Mídias e o material disponível.

Confira os 4 passos apresentados no guia:

Passo 1 - Definir o sequenciamento das aprendizagens (habilidades e competências) que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período.

Passo 2 - Planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período.

Passo 3 - Organizar o cronograma de atividades do professor, com divisão clara do tempo que será destinado às atividades presenciais e remotas.

Passo 4: Alinhamento das atividades com as aulas do Centro de Mídias