Inscrições abertas para bolsas de estudo nos Estados Unidos

Jovens de até 35 anos podem participar do processo para uma bolsa integral nos Estados Unidos. A iniciativa é da entidade sem fins lucrativos Atlas Corps, que visa a valorização de jovens líderes. Os interessados têm até o dia 16 de maio para fazer a inscrição pelo site.

As bolsas de estudos têm como foco jovens que fazem a diferença no país onde vivem com seu trabalho. O tempo de duração das bolsas variam de um ano a 18 meses para o processo que deve começar em outubro de 2021.

Escola da Irlanda oferece bolsa de estudos para brasileiros

O objetivo é aperfeiçoar as habilidades de liderança dos estudantes e ampliar a rede de conhecimentos. Os participantes trabalham em instituições parceiras e recebem auxílio financeiro para a sua manutenção.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem comprovar experiência profissional relevante em setores sociais, como ONGs, governo, setores de mídia ou empresas da área, e ter um diploma de graduação. A proficiência em inglês é fundamental para participar. A organização também exige que o selecionado se comprometa a retornar ao país de origem.

Saiba como estudar de graça na Universidade de Harvard

O processo seletivo conta com cinco fases. A primeira consiste no preencimento de formulário online. Durante o processo, o candidato terá de comprovar sua experiência profissional, escrever textos e passar por entrevistas.

A Atlas Corp informa que mesmo com a covid deve manter o programa de bolsas de estudos para o fim deste ano e também oferece aulas online no The Atlas Corps Virtual Leadership Institute.